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Доплаты за ранения — как их начисляют военным

5 ноября 2024 06:49
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Раненые военные — доплаты раненым, как начисляют деньги за ранения
Эвакуация раненого военного. Фото: "РБК-Україна"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащим, раненым, контуженным или искалеченным во время боевых действий на войне, начисляются дополнительные доплаты. Доплата начинает начисляться со дня начала нахождения военного в больнице, а если его сразу после ранения невозможно эвакуировать с линии боевого столкновения — непосредственно с дня ранения.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Когда начинают начислять доплаты раненым

Согласно действующему законодательству, военнослужащим, раненым или получившим контузию/увечье во время боевых действий, начисляются дополнительные доплаты.

В ситуации, когда возможность эвакуации раненого в больничное учреждение отсутствовала по объективным причинам, эта доплата начинает начисляться непосредственно со дня получения ранения или контузии.

Доплаты во время лечения

В других ситуациях доплаты раненым, контуженым или искалеченным военнослужащим начисляются за время пребывания на стационарном лечении.

Доплаты начисляются и в тех случаях, когда военнослужащих перевозят из одной больницы в другую.

Также процесс начисления доплат не прекращается, когда военный находится в отпуске для лечения после тяжелого ранения.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты хранятся за пленными военнослужащими.

Добавим, мы сообщали о размере выплаты заболевшим военным.

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