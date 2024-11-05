Раненые военные — доплаты раненым, как начисляют деньги за ранения

Доплаты за ранения — как их начисляют военным
Военнослужащим, раненым, контуженным или искалеченным во время боевых действий на войне, начисляются дополнительные доплаты. Доплата начинает начисляться со дня начала нахождения военного в больнице, а если его сразу после ранения невозможно эвакуировать с линии боевого столкновения — непосредственно с дня ранения.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Когда начинают начислять доплаты раненым
Согласно действующему законодательству, военнослужащим, раненым или получившим контузию/увечье во время боевых действий, начисляются дополнительные доплаты.
В ситуации, когда возможность эвакуации раненого в больничное учреждение отсутствовала по объективным причинам, эта доплата начинает начисляться непосредственно со дня получения ранения или контузии.
Доплаты во время лечения
В других ситуациях доплаты раненым, контуженым или искалеченным военнослужащим начисляются за время пребывания на стационарном лечении.
Доплаты начисляются и в тех случаях, когда военнослужащих перевозят из одной больницы в другую.
Также процесс начисления доплат не прекращается, когда военный находится в отпуске для лечения после тяжелого ранения.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты хранятся за пленными военнослужащими.
Добавим, мы сообщали о размере выплаты заболевшим военным.
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