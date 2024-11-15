Бесплатные протезы для военных — какую сумму покрывает государство

Военный держит в руках протез. Фото: УНИАН

Министерство социальной политики Украины повысило предельные цены на высокофункциональные протезы для нижних конечностей, которые государство бесплатно предоставляет участникам боевых действий. Известна цена протезов и наибольшая стоимость, которую может покрыть правительство.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

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Повышение цен на протезы

Решение о повышении предельных цен на высокофункциональные протезы вступило в силу с приказом от 11 октября 2024 года.

"Обеспечивается возможность бесплатного предоставления высокофункциональных протезов с электронными коленными модулями от ведущих мировых производителей, таких как Otto Bock, Ossur, Proteor, Blatchford и других по государственной программе протезирования", — отметили в Минсоцполитики.

Следовательно, будут увеличены цены на:

протез бедра модульного типа с коленным узлом с электронным управлением (с 1,2 млн. грн. до 1,7 млн. грн.);

протез после вычленения в тазобедренном суставе модульного типа с коленным узлом с электронным управлением (с 1,4 млн грн до более 2,0 млн грн).

В ведомстве отметили, что расчеты повышенных предельных цен были созданы после детального анализа подсчетов протезных предприятий, сотрудничающих с государственной программой обеспечения.

Как государство обеспечивает участников боевых действий протезами

В Минсоцполитики отметили, что государство полностью бесплатно снабжает защитников современными протезами и другими вспомогательными средствами реабилитации, включая высокофункциональные модели.

Ранее советница министра социальной политики Украины Елена Кульчицкая объясняла, что протезирование проходит в несколько этапов.

Сначала проводят первичное протезирование, где пациенту предоставляют простейшую модель, чтобы он привык к нему и научился им пользоваться. Этот период длится 12 месяцев, а в дальнейшем военный может обратиться за протезом повышенной функциональности.

Однако в отдельных случаях первоначальное протезирование может быть осуществлено моделью с повышенной функциональностью. Речь идет о высокой ампутации рук.

Государство обеспечивает другие вспомогательные средства реабилитации — колесные кресла, костыли, ходунки и т.д.

Как долго длится изготовление протеза

В среднем первичный протез производят до 45 рабочих дней. Простой протез могут изготовить за 2-3 недели, но высокофункциональные модели сложны в разработке, поэтому требуют больше времени. В это время также входит настройка изделия, адаптация изделия к индивидуальным потребностям и обучение пользованию. Кроме того, участникам боевых действий проводят допротезную реабилитацию, чтобы помочь физически и психологически настроиться на новое состояние.

Напомним, военнослужащие, которые были ранены, контужены или искалечены во время боевых действий на войне, имеют право на дополнительные доплаты. Мы рассказывали, какие документы нужно предоставить, чтобы получать такие выплаты военным, получившим ранения.