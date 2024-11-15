Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Цены на протезы для военных выросли — сколько стоят arrow

Цены на протезы для военных выросли — сколько стоят

15 ноября 2024 06:57
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бесплатные протезы для военных — какую сумму покрывает государство
Военный держит в руках протез. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Министерство социальной политики Украины повысило предельные цены на высокофункциональные протезы для нижних конечностей, которые государство бесплатно предоставляет участникам боевых действий. Известна цена протезов и наибольшая стоимость, которую может покрыть правительство.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Читайте также:

Повышение цен на протезы

Решение о повышении предельных цен на высокофункциональные протезы вступило в силу с приказом от 11 октября 2024 года.

"Обеспечивается возможность бесплатного предоставления высокофункциональных протезов с электронными коленными модулями от ведущих мировых производителей, таких как Otto Bock, Ossur, Proteor, Blatchford и других по государственной программе протезирования", — отметили в Минсоцполитики.

Следовательно, будут увеличены цены на:

  • протез бедра модульного типа с коленным узлом с электронным управлением (с 1,2 млн. грн. до 1,7 млн. грн.);
  • протез после вычленения в тазобедренном суставе модульного типа с коленным узлом с электронным управлением (с 1,4 млн грн до более 2,0 млн грн).

В ведомстве отметили, что расчеты повышенных предельных цен были созданы после детального анализа подсчетов протезных предприятий, сотрудничающих с государственной программой обеспечения.

Как государство обеспечивает участников боевых действий протезами

В Минсоцполитики отметили, что государство полностью бесплатно снабжает защитников современными протезами и другими вспомогательными средствами реабилитации, включая высокофункциональные модели.

Ранее советница министра социальной политики Украины Елена Кульчицкая объясняла, что протезирование проходит в несколько этапов.

Сначала проводят первичное протезирование, где пациенту предоставляют простейшую модель, чтобы он привык к нему и научился им пользоваться. Этот период длится 12 месяцев, а в дальнейшем военный может обратиться за протезом повышенной функциональности.

Однако в отдельных случаях первоначальное протезирование может быть осуществлено моделью с повышенной функциональностью. Речь идет о высокой ампутации рук.

Государство обеспечивает другие вспомогательные средства реабилитации — колесные кресла, костыли, ходунки и т.д.

Как долго длится изготовление протеза

В среднем первичный протез производят до 45 рабочих дней. Простой протез могут изготовить за 2-3 недели, но высокофункциональные модели сложны в разработке, поэтому требуют больше времени. В это время также входит настройка изделия, адаптация изделия к индивидуальным потребностям и обучение пользованию. Кроме того, участникам боевых действий проводят допротезную реабилитацию, чтобы помочь физически и психологически настроиться на новое состояние.

Напомним, военнослужащие, которые были ранены, контужены или искалечены во время боевых действий на войне, имеют право на дополнительные доплаты. Мы рассказывали, какие документы нужно предоставить, чтобы получать такие выплаты военным, получившим ранения.

социальная помощь протезирование бионические протезы медицинская помощь украинские военные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:51 РФ будет иметь сильные экономические проблемы в 2025 году, — ISW

07:30 В Минобороны сообщили о закупке роботизированных комплексов

07:10 Русский язык опасен на фронте — военный объяснил почему

07:01 ПриватБанк может отправить карту по почте — как оформить доставку

06:57 Цены на протезы для военных выросли — сколько стоят

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

06:30 В Украине обвалились цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Кабмин изменил правила вручения повесток от ТЦК по почте

06:22 От службы не уйдешь — могут ли ТЦК раздавать повестки в поезде

07:51 РФ будет иметь сильные экономические проблемы в 2025 году, — ISW

07:30 В Минобороны сообщили о закупке роботизированных комплексов

07:10 Русский язык опасен на фронте — военный объяснил почему

07:01 ПриватБанк может отправить карту по почте — как оформить доставку

06:57 Цены на протезы для военных выросли — сколько стоят

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

06:30 В Украине обвалились цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

06:30 Кабмин изменил правила вручения повесток от ТЦК по почте

06:22 От службы не уйдешь — могут ли ТЦК раздавать повестки в поезде

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Эксклюзив

06:37 Украина без помощи США — успеют ли передать активы РФ

14 ноября 2024

17:43 Новые правила войны — что победа Трампа изменит для Украины

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

Text

04:30 В 3 ОШБр создали батальон из мобилизованных заключенных

Text

03:47 Рекрутинг может стать причиной успеха ВСУ — командир 3 ОШБр

Text

00:38 Нардеп против проекта бюджета, за который будут голосовать в Раде

14 ноября 2024
Text

21:42 В Третьей ОШБр раскритиковали освобождение от наказания за СОЧ

Text

18:57 Юрист объяснил, что является толчком к коррупции в работе ВЛК

Text

18:08 РФ может применить против Украины иранские ракеты — прямой эфир

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

14 ноября 2024

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

14 ноября 2024

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд