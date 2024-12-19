Пенсії для добровольців — Жорін прокоментував новий закон

Максим Жорін. Фото: Фокус

В Україні прирівняли пенсійне забезпечення ветеранів-добровольців та членів сімей загиблих воїнів до рівня військовослужбовців. Над цим питанням системно працювали представники Третьої окремої штурмової бригади.

Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін в Telegram у четвер, 19 грудня.

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Пенсійне забезпечення добровольців та їхніх родин

За словами Жоріна, тисячі українців стали добровільно на захист Батьківщини. Ці люди та їхні рідні мають право на гідні виплати.

"Як у 2014, так і в 2022, тільки в набагато більших масштабах, добровольці разом з представниками офіційних підрозділів брали участь в бойових діях. Всі пам'ятають, як розгортались події. Тисячі людей стали на захист України, не чекаючи наказів, офіційних документів, статусів, військових квитків і т.д. Прирівняння добровольців та їхніх родин у соціальних правах — питання справедливості та ставлення держави до своїх людей", — зазначив Жорін.

Допис Максима Жоріна про пенсії добровольцям. Фото: скриншот

Він також додав, що в Україні досі не вирішено питання одноразової виплати сім'ям загиблих добровольців. За словами військового, суми відрізняються у рази.

"Маю надію, і на цю проблему нарешті звернуть увагу", — написав Жорін.

Нагадаємо, народний депутат від "Батьківщини" Сергій Соболєв заявив, що добровольці у війську мають отримувати більше, ніж чиновники. Йдеться про суму до 400 тисяч гривень на місяць.

За інформацією Bloomberg, на фронті в Україні воює близько 25% добровольців. Всі решта військовослужбовців — мобілізовані.