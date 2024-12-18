Верховна Рада ухвалила закон про пенсії для добровольців та їхніх родин — що передбачає

Рада ухвалила закон про пенсії для добровольців та їхніх родин
Верховна Рада України у середу, 18 грудня, ухвалила закон про пенсії для добровольців та їхніх родин. Його розробкою займалися, зокрема, представники Третьої штурмової бригади та Патронатної служби "Янголи".
Про це повідомила Третя штурмова бригада у Telegram.
Пенсії для добровольців та їхніх родин
Закон №11116 прирівнює пенсійне забезпечення ветеранів-добровольців та членів сімей загиблих добровольців до рівня військовослужбовців.
Зміни в законі:
- ветерани-добровольці отримають право на дострокове пенсійне забезпечення за віком;
- родини загиблих добровольців матимуть можливість оформити пільгову пенсію у зв’язку з втратою годувальника;
- для членів сімей загиблих добровольців передбачено адресну допомогу в розмірі 6 100 гривень на кожну особу.
Кабінет Міністрів має розробити та затвердити механізми оформлення цих пільг у Пенсійному фонді.
"Це підтримка не тільки для бійців Третьої штурмової, яка є однією з найбільших добровольчих бригад, а для всіх добровольців України, які стали на захист країни!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у період воєнного стану в Україні військовослужбовцям надається одноразова грошова допомога за травми, контузії, поранення та інвалідність, отримані під час бойових дій.
Також військовослужбовець, який звільняється зі ЗСУ і не скористався повністю або частково своєю щорічною відпусткою, має право на отримання фінансової компенсації за невикористані дні.
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