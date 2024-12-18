Верховна Рада ухвалила закон про пенсії для добровольців та їхніх родин — що передбачає

Засідання Верховної Ради. Фото ілюстративне: УНІАН

Верховна Рада України у середу, 18 грудня, ухвалила закон про пенсії для добровольців та їхніх родин. Його розробкою займалися, зокрема, представники Третьої штурмової бригади та Патронатної служби "Янголи".

Про це повідомила Третя штурмова бригада у Telegram.

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Пенсії для добровольців та їхніх родин

Закон №11116 прирівнює пенсійне забезпечення ветеранів-добровольців та членів сімей загиблих добровольців до рівня військовослужбовців.

Карта законопроєкту. Фото: скриншот

Зміни в законі:

ветерани-добровольці отримають право на дострокове пенсійне забезпечення за віком;

родини загиблих добровольців матимуть можливість оформити пільгову пенсію у зв’язку з втратою годувальника;

для членів сімей загиблих добровольців передбачено адресну допомогу в розмірі 6 100 гривень на кожну особу.

Кабінет Міністрів має розробити та затвердити механізми оформлення цих пільг у Пенсійному фонді.

"Це підтримка не тільки для бійців Третьої штурмової, яка є однією з найбільших добровольчих бригад, а для всіх добровольців України, які стали на захист країни!" — йдеться у повідомленні.

Допис Третьої окремої штурмової бригади. Фото: скриншот

Нагадаємо, у період воєнного стану в Україні військовослужбовцям надається одноразова грошова допомога за травми, контузії, поранення та інвалідність, отримані під час бойових дій.

Також військовослужбовець, який звільняється зі ЗСУ і не скористався повністю або частково своєю щорічною відпусткою, має право на отримання фінансової компенсації за невикористані дні.