Верховная Рада приняла закон о пенсиях для добровольцев и их семей — что предусматривает

Заседание Верховной Рады. Фото иллюстративное: УНИАН

Верховная Рада Украины в среду, 18 декабря, приняла закон о пенсиях для добровольцев и их семей. Его разработкой занимались, в частности, представители Третьей штурмовой бригады и Патронатной службы "Ангелы".

Об этом сообщила Третья штурмовая бригада в Telegram.

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Закон №11116 приравнивает пенсионное обеспечение ветеранов-добровольцев и членов семей погибших добровольцев к уровню военнослужащих.

Карта законопроекта. Фото: скриншот

Изменения в законе:

ветераны-добровольцы получат право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту;

семьи погибших добровольцев будут иметь возможность оформить льготную пенсию в связи с потерей кормильца;

для членов семей погибших добровольцев предусмотрена адресная помощь в размере 6 100 гривен на каждого человека.

Кабинет Министров должен разработать и утвердить механизм оформления этих льгот в Пенсионном фонде.

"Это поддержка не только для бойцов Третьей штурмовой, которая является одной из крупнейших добровольческих бригад, а для всех добровольцев Украины, которые стали на защиту страны!" — говорится в сообщении.

Пост Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: скриншот

Напомним, в период военного положения в Украине военнослужащим предоставляется единовременная денежная помощь за травмы, контузии, ранения и инвалидность, полученные в ходе боевых действий.

Также военнослужащий, который увольняется из ВСУ и не воспользовался полностью или частично своим ежегодным отпуском, имеет право на получение финансовой компенсации за неиспользованные дни.