Пенсии для добровольцев — Жорин прокомментировал новый закон

Максим Жорин. Фото: Фокус

В Украине приравняли пенсионное обеспечение ветеранов-добровольцев и членов семей погибших воинов к уровню военнослужащих. Над этим вопросом системно работали представители Третьей отдельной штурмовой бригады.

Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram в четверг, 19 декабря.

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По словам Жорина, тысячи украинцев стали добровольно на защиту Родины. Эти люди и их родные имеют право на достойные выплаты.

"Как в 2014, так и в 2022, только в гораздо больших масштабах, добровольцы вместе с представителями официальных подразделений принимали участие в боевых действиях. Все помнят, как разворачивались события. Тысячи людей встали на защиту Украины, не дожидаясь приказов, официальных документов, статусов, военных билетов и т.д. Уравнение добровольцев и их семей в социальных правах — вопрос справедливости и отношения государства к своим людям", — отметил Жорин.

Сообщение Максима Жорина о пенсиях добровольцам. Фото: скриншот

Он также добавил, что в Украине до сих пор не решен вопрос единовременной выплаты семьям погибших добровольцев. По словам военного, суммы отличаются в разы.

"Надеюсь, и на эту проблему наконец-то обратят внимание", — написал Жорин.

Напомним, народный депутат Сергей Соболев заявил, что добровольцы в армии должны получать больше, чем чиновники. Речь идет о сумме до 400 тысяч гривен в месяц.

По информации Bloomberg, на фронте в Украине воюют около 25% добровольцев. Все остальные военнослужащие — мобилизованные.