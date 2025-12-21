Відео
Військова економіка Тепер не вийде "відмазатись" від повісток поштою — штрафи будуть

Тепер не вийде "відмазатись" від повісток поштою — штрафи будуть

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 07:30
Уряд змінив правила вручення повісток поштою — закрили лазівку для судів
Повістка в руках військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

"Я не бачив повістку" більше не спрацює: уряд змінив правила вручення повісток поштою. Лист вважається врученим, навіть якщо ви його не забрали з поштовою скриньки.

Про новий механізм "Укрпошти" та ТЦК повідомляє РадіоТрек.

Читайте також:

Лазівки в судах закрита

Головним оператором доставляння призначено "Укрпошту". Втім, закон дозволяє залучати й інші поштові служби, якщо вони укладуть договори з Міноборони.

Процедура чітка. Повістки надсилають виключно рекомендованими листами. Обов'язкова умова — опис вкладення та повідомлення про вручення.

Раніше військовозобов'язані часто вигравали справи про скасування штрафів. Аргумент був залізний: "Я нічого не отримував і ніде не розписувався".

Тепер ця схема не діє.

Нові правила повісток поштою

За новими правилами, сам факт відправлення листа за відомою адресою реєстрації (або проживання) прирівнюється до вручення. Якщо пошта поставить відмітку, що адресат відмовився отримати лист або його не знайшли вдома, — для ТЦК цього достатньо.

Механізм запускається автоматично. Лист повернувся — повістка вважається врученою. Якщо людина не з'явилася у визначений час, військкомат має повне право виписати штраф. Далі справу передають виконавчій службі, що загрожує блокуванням рахунків.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як швидко треба забрати повістку ТЦК на пошті.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є законним сповіщенням громадянина повістка, повернута до ТЦК.

Укрпошта штраф військовий облік повістки ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
