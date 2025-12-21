Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Теперь не выйдет "отмазаться" от повесток по почте — штрафы будут

Теперь не выйдет "отмазаться" от повесток по почте — штрафы будут

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 07:30
Правительство изменило правила вручения повесток по почте — закрыли лазейку для судов
Повестка в руках военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

"Я не видел повестку" больше не сработает: правительство изменило правила вручения повесток по почте. Письмо считается врученным, даже если вы его не забрали из почтового ящика.

О новом механизме "Укрпошти" и ТЦК сообщает РадіоТрек.

Реклама
Читайте также:

Лазейки в судах закрыта

Главным оператором доставки назначена "Укрпошта". Впрочем, закон позволяет привлекать и другие почтовые службы, если они заключат договоры с Минобороны.

Процедура четкая. Повестки присылают исключительно заказными письмами. Обязательное условие — опись вложения и уведомление о вручении.

Ранее военнообязанные часто выигрывали дела об отмене штрафов. Аргумент был железный: "Я ничего не получал и нигде не расписывался".

Теперь эта схема не действует.

Новые правила повесток по почте

По новым правилам, сам факт отправки письма по известному адресу регистрации (или проживания) приравнивается к вручению. Если почта поставит отметку, что адресат отказался получить письмо или его не нашли дома, — для ТЦК этого достаточно.

Механизм запускается автоматически. Письмо вернулось — повестка считается врученной. Если человек не явился в положенное время, военкомат имеет полное право выписать штраф. Далее дело передают исполнительной службе, что грозит блокировкой счетов.

Напомним, мы ранее писали о том, как быстро надо забрать повестку ТЦК на почте.

Добавим, мы сообщали о том, является ли законным оповещением гражданина повестка, возвращенная в ТЦК.

Укрпошта штраф военный учет повестки ТЦК и СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации