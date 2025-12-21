Правительство изменило правила вручения повесток по почте — закрыли лазейку для судов

Повестка в руках военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

"Я не видел повестку" больше не сработает: правительство изменило правила вручения повесток по почте. Письмо считается врученным, даже если вы его не забрали из почтового ящика.

О новом механизме "Укрпошти" и ТЦК сообщает РадіоТрек.

Лазейки в судах закрыта

Главным оператором доставки назначена "Укрпошта". Впрочем, закон позволяет привлекать и другие почтовые службы, если они заключат договоры с Минобороны.

Процедура четкая. Повестки присылают исключительно заказными письмами. Обязательное условие — опись вложения и уведомление о вручении.

Ранее военнообязанные часто выигрывали дела об отмене штрафов. Аргумент был железный: "Я ничего не получал и нигде не расписывался".

Теперь эта схема не действует.

Новые правила повесток по почте

По новым правилам, сам факт отправки письма по известному адресу регистрации (или проживания) приравнивается к вручению. Если почта поставит отметку, что адресат отказался получить письмо или его не нашли дома, — для ТЦК этого достаточно.

Механизм запускается автоматически. Письмо вернулось — повестка считается врученной. Если человек не явился в положенное время, военкомат имеет полное право выписать штраф. Далее дело передают исполнительной службе, что грозит блокировкой счетов.

