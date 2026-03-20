Статус УБД в Україні надається навіть без бойового розпорядження

Учасники бойових дій.

Військовослужбовець, який фактично перебував у зоні бойових дій, може отримати статус "учасник бойових дій" без бойового розпорядження. Юристи пояснили, які документи потрібно мати військовому. Разом з тим, у деяких випадках можна оформити статус УБД взагалі без документів.

Якщо бойового розпорядження не було

В українському законодавстві існує такий термін, як "учасник бойових дій". Цей статус надається тим військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у захисті Батьківщини, зокрема, під час повномасштабної російсько-української війни.

До юристів звернувся громадянин, який претендує на такий статус. Він пояснив: "Я перебував у районі виконання бойових завдань і фактично знаходився в зоні "0", однак не був включений до бойового розпорядження і безпосередньо до бойових виходів не залучався".

Військовослужбовець поцікавився, чи може він оформити статус УБД без бойового розпорядження. Юристи пояснили, що теоретично така ситуація є можливою.

Документи і свідчення побратимів для отримання статусу УБД

Як наголосив адвокат Юрій Айвазян, це питання має вирішити частина, де військовий служи під час перебування на лінії зіткнення. Айвазян підкреслив: "На доказ того вона повинна надати Вам довідку за формою 6".

Юрист Владислав Дерій, визнавши ситуацію складною, все ж припустив, що оформити УБД реально. Він пояснив, як це зробити: "Ваше фактичне перебування на передовій без бойового розпорядження є юридично складним моментом. Для комісії "просто перебування" не є доказом. Проте, якщо ви перебували там у складі підрозділу, який виконував завдання, це має бути відображено в журналах бойових дій або наказах по стройовій частині".

Врешті-решт, зазначив Дерій, можна отримати статус учасника бойових дій навіть за повної відсутності документів. Юрист розповів, як це зробити: "Якщо вас не вносили до бойових розпоряджень, коли Ви були на "нулі", то за відсутності документів можна надати нотаріально завірені заяви від двох свідків (військовослужбовців), які вже мають статус УБД та перебували з вами на позиціях".

Військовослужбовець, який планує отримати статус учасника бойових дій, мусить серед інших документів надати довідку форми 6. Юристи пояснили, коли військовий має право отримати довідку у разі потреби повторно.

Міноборони України спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій. Мова йде про випадки, коли документ втратили або ж його викрали, а також процедура стосується людей звільнених з полону.