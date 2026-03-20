Статус УБД в Украине предоставляется даже без боевого распоряжения

Участники боевых действий. Фото: бригада "Чорний ліс"

Военнослужащий, который фактически находился в зоне боевых действий, может получить статус "участник боевых действий" без боевого распоряжения. Юристы объяснили, какие документы нужно иметь военному. Вместе с тем, в некоторых случаях можно оформить статус УБД вообще без документов.

Читайте также:

Если боевого распоряжения не было

В украинском законодательстве существует такой термин, как "участник боевых действий". Этот статус предоставляется тем военнослужащим, которые принимали непосредственное участие в защите Родины, в частности, во время полномасштабной российско-украинской войны.

К юристам обратился гражданин, который претендует на такой статус. Он пояснил: "Я находился в районе выполнения боевых задач и фактически находился в зоне "0", однако не был включен в боевое распоряжение и непосредственно к боевым выходам не привлекался".

Военнослужащий поинтересовался, может ли он оформить статус УБД без боевого распоряжения. Юристы объяснили, что теоретически такая ситуация возможна.

Документы и свидетельства побратимов для получения статуса УБД

Как отметил адвокат Юрий Айвазян, этот вопрос должна решить часть, где военный служи во время пребывания на линии соприкосновения. Айвазян подчеркнул: "В доказательство того она должна предоставить Вам справку по форме 6".

Юрист Владислав Дерий, признав ситуацию сложной, все же предположил, что оформить УБД реально. Он объяснил, как это сделать: "Ваше фактическое пребывание на передовой без боевого распоряжения является юридически сложным моментом. Для комиссии "просто пребывание" не является доказательством. Однако, если вы находились там в составе подразделения, которое выполняло задачи, это должно быть отражено в журналах боевых действий или приказах по строевой части".

В конце концов, отметил Дерий, можно получить статус участника боевых действий даже при полном отсутствии документов. Юрист рассказал, как это сделать: "Если вас не вносили в боевые распоряжения, когда Вы были на "нуле", то при отсутствии документов можно предоставить нотариально заверенные заявления от двух свидетелей (военнослужащих), которые уже имеют статус УБД и находились с вами на позициях".

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли получить ключевую справку для получения статуса УБД повторно.

Военнослужащий, который планирует получить статус участника боевых действий, должен среди других документов предоставить справку формы 6. Юристы объяснили, когда военный имеет право получить справку в случае необходимости повторно.

Добавим, мы сообщали о том, что недавно в Украине упростили получение нового удостоверения УБД.

Минобороны Украины упростило процедуру получения нового удостоверения участника боевых действий. Речь идет о случаях, когда документ потеряли или же его похитили, а также процедура касается людей освобожденных из плена.