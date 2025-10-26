Сплата штрафу онлайн деяким чоловікам не допоможе від розшуку ТЦК — яка причина

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

Не всі особи, придатні до військової служби, зможуть бути вилучені з розшуку ТЦК і СП навіть після сплати штрафу. Кожна ситуація є індивідуальною, зазначають адвокати.

Про це РБК-Україна проінформувала адвокатка Наталя Гнатик.

Хто ризикує все одно залишитись у розшуку ТЦК

За повідомленням юристки, це може стосуватись тих військовозобов'язаних, які не вперше ігнорують повістки. Таких чоловіків сплата штрафу онлайн не звільнить від розшуку.

Але, за словами Гнатик, бувають випадки, коли особи потрапляють в розшук без вагомих підстав. В таких ситуаціях необхідно звернутися до ТЦК для розв'язання всіх питань та запобігання нарахуванню штрафу.

За словами адвокатів, сплата штрафу онлайн — зручний і ефективний інструмент. Проте, важливо пам'ятати, що вона не гарантує повного вилучення з розшуку.

Треба пам'ятати про наступне:

сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконувати вимоги законодавства щодо військового обліку;

повторне порушення може призвести до отримання нового штрафу, який може бути більшим за попередній;

залишення в розшуку можливий навіть після сплати штрафу.

Нагадаємо, чоловіків, які мають певні захворювання, можуть виключити з військового обліку. Зокрема, це можна зробити через електронну чергу ТЦК.

