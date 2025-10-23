Відео
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Виключення з обліку — як зробити це в електронній черзі ТЦК

Виключення з обліку — як зробити це в електронній черзі ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 00:30
Оновлено: 15:33
Виключення з військового обліку - інструкція для е-черги ТЦК
Електронна черга в ТЦК. Фото: Міноборони

Військовозобов’язані громадяни, які мають визначені законодавством захворювання, можуть розраховувати на виключення з військового обліку. Це можна зробити, зокрема, через електронну чергу ТЦК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Е-черга в ТЦК

Громадяни, які мають серйозні захворювання, мають право на виключення з військового обліку за станом здоров’я.

До юристів звернувся громадянин, який вирішив пройти процес виключення з військового обліку через е-чергу ТЦК.

Чоловік поцікавився, як це можна зробити .

"Вам потрібно обрати категорію "військовозобов'язаний", а потім "взяття/зняття на/з військового обліку", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.

Список потрібних документів

Громадянин також поцікавився, які документи потрібно мати з собою.

Він зазначив, що має, крім паспорта та військово-облікового документу, свідоцтво про хворобу та протокол ЦВЛК.

"Більше ніяких документів не потрібно, Ви маєте все необхідне", — запевнив його адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе виключення з військового обліку через суд.

Додамо, ми повідомляли про те, як дізнатися, що вас справді виключено з військового обліку.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані захворювання е-черга
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
