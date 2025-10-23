Виключення з військового обліку - інструкція для е-черги ТЦК

Виключення з обліку — як зробити це в електронній черзі ТЦК
Військовозобов’язані громадяни, які мають визначені законодавством захворювання, можуть розраховувати на виключення з військового обліку. Це можна зробити, зокрема, через електронну чергу ТЦК.
Про це написали на порталі "Юристи.UA".
Е-черга в ТЦК
Громадяни, які мають серйозні захворювання, мають право на виключення з військового обліку за станом здоров’я.
До юристів звернувся громадянин, який вирішив пройти процес виключення з військового обліку через е-чергу ТЦК.
Чоловік поцікавився, як це можна зробити .
"Вам потрібно обрати категорію "військовозобов'язаний", а потім "взяття/зняття на/з військового обліку", — пояснив громадянину юрист Владислав Дерій.
Список потрібних документів
Громадянин також поцікавився, які документи потрібно мати з собою.
Він зазначив, що має, крім паспорта та військово-облікового документу, свідоцтво про хворобу та протокол ЦВЛК.
"Більше ніяких документів не потрібно, Ви маєте все необхідне", — запевнив його адвокат Юрій Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можливе виключення з військового обліку через суд.
Додамо, ми повідомляли про те, як дізнатися, що вас справді виключено з військового обліку.
Читайте Новини.LIVE!