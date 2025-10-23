Исключение с воинского учета - инструкция для е-очереди ТЦК

Исключение из учета — как сделать это в электронной очереди ТЦК
Военнообязанные граждане, которые имеют определенные законодательством заболевания, могут рассчитывать на исключение с воинского учета. Это можно сделать, в частности, через электронную очередь ТЦК.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Е-очередь в ТЦК
Граждане, имеющие серьезные заболевания, имеют право на исключение с воинского учета по состоянию здоровья.
К юристам обратился гражданин, который решил пройти процесс исключения с воинского учета через е-очередь ТЦК.
Мужчина поинтересовался, как это можно сделать.
"Вам нужно выбрать категорию "военнообязанный", а затем "взятие/снятие на/с воинского учета", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.
Список необходимых документов
Гражданин также поинтересовался, какие документы нужно иметь с собой.
Он отметил, что имеет, кроме паспорта и военно-учетного документа, свидетельство о болезни и протокол ЦВЛК.
"Больше никаких документов не нужно, у Вас есть все необходимое", — заверил его адвокат Юрий Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли исключение с воинского учета через суд.
Добавим, мы сообщали о том, как узнать, что вы действительно исключены с воинского учета.
Читайте Новини.LIVE!