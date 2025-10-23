Исключение с воинского учета - инструкция для е-очереди ТЦК

Электронная очередь в ТЦК. Фото: Минобороны

Военнообязанные граждане, которые имеют определенные законодательством заболевания, могут рассчитывать на исключение с воинского учета. Это можно сделать, в частности, через электронную очередь ТЦК.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

Реклама

Читайте также:

Е-очередь в ТЦК

Граждане, имеющие серьезные заболевания, имеют право на исключение с воинского учета по состоянию здоровья.

К юристам обратился гражданин, который решил пройти процесс исключения с воинского учета через е-очередь ТЦК.

Мужчина поинтересовался, как это можно сделать.

"Вам нужно выбрать категорию "военнообязанный", а затем "взятие/снятие на/с воинского учета", — пояснил гражданину юрист Владислав Дерий.

Список необходимых документов

Гражданин также поинтересовался, какие документы нужно иметь с собой.

Он отметил, что имеет, кроме паспорта и военно-учетного документа, свидетельство о болезни и протокол ЦВЛК.

"Больше никаких документов не нужно, у Вас есть все необходимое", — заверил его адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли исключение с воинского учета через суд.

Добавим, мы сообщали о том, как узнать, что вы действительно исключены с воинского учета.