Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Уплата штрафа не спасет — кого не снимут с розыска в ТЦК

Уплата штрафа не спасет — кого не снимут с розыска в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 06:27
обновлено: 03:22
Уплата штрафа онлайн некоторым мужчинам не поможет от розыска ТЦК — какая причина
Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Не все лица, годные к военной службе, смогут быть изъяты из розыска ТЦК и СП даже после уплаты штрафа. Каждая ситуация является индивидуальной, отмечают адвокаты.

Об этом РБК-Украина проинформировала адвокат Наталья Гнатик.

Реклама
Читайте также:

Кто рискует все равно остаться в розыске ТЦК

По сообщению юриста, это может касаться тех военнообязанных, которые не впервые игнорируют повестки. Таких мужчин уплата штрафа онлайн не освободит от розыска.

Но, по словам Гнатик, бывают случаи, когда лица попадают в розыск без веских оснований. В таких ситуациях необходимо обратиться в ТЦК для решения всех вопросов и предотвращения начисления штрафа.

По словам адвокатов, уплата штрафа онлайн — удобный и эффективный инструмент. Однако, важно помнить, что она не гарантирует полного изъятия из розыска.

Надо помнить о следующем:

  • уплата штрафа не освобождает от обязанности выполнять требования законодательства по воинскому учету;
  • повторное нарушение может привести к получению нового штрафа, который может быть больше предыдущего;
  • оставление в розыске возможно даже после уплаты штрафа.

Напомним, мужчин, которые имеют определенные заболевания, могут исключить с воинского учета. В частности, это можно сделать через электронную очередь ТЦК.

Также мы писали, должен ли ограниченно годный до 25 лет пройти БОВП.

штрафы военный учет повестки ТЦК и СП военнообязанные Резерв+
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации