Уплата штрафа онлайн некоторым мужчинам не поможет от розыска ТЦК — какая причина

Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

Не все лица, годные к военной службе, смогут быть изъяты из розыска ТЦК и СП даже после уплаты штрафа. Каждая ситуация является индивидуальной, отмечают адвокаты.

Об этом РБК-Украина проинформировала адвокат Наталья Гнатик.

Кто рискует все равно остаться в розыске ТЦК

По сообщению юриста, это может касаться тех военнообязанных, которые не впервые игнорируют повестки. Таких мужчин уплата штрафа онлайн не освободит от розыска.

Но, по словам Гнатик, бывают случаи, когда лица попадают в розыск без веских оснований. В таких ситуациях необходимо обратиться в ТЦК для решения всех вопросов и предотвращения начисления штрафа.

По словам адвокатов, уплата штрафа онлайн — удобный и эффективный инструмент. Однако, важно помнить, что она не гарантирует полного изъятия из розыска.

Надо помнить о следующем:

уплата штрафа не освобождает от обязанности выполнять требования законодательства по воинскому учету;

повторное нарушение может привести к получению нового штрафа, который может быть больше предыдущего;

оставление в розыске возможно даже после уплаты штрафа.

