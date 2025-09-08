Юристи зазначають, що сплата штрафу ТЦК не звільняє від нової повістки

Оформлення документів у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно з чинним законодавством України, сплата штрафу за порушення правил військового обліку не звільняє військовозобов'язаних від обов'язку виконувати вимоги оформитись в ТЦК. Сплата штрафу не звільняє від наступної повістки.

На цьому наголошують юристи, повідомляє Ділова Одеса.

Які нюанси з повістками при сплаті штрафу

Юристи підкреслюють, що сплата штрафу лише усуває адміністративне порушення, але не знімає відповідальності за виконання військових обов'язків.

Міністерство оборони України зазначає, що червона стрічка в системі "Резерв+" зникає після внесення повного штрафу, однак ігнорування наступних повісток може призвести до повторного оштрафування. Систематичне ухилення від виконання військових обов'язків тягне за собою кримінальну відповідальність.

Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає покарання за ухилення від призову на строкову військову службу у вигляді штрафу до 8,5 тисяч гривень або обмеження волі до трьох років. За ухилення від військового обліку передбачено штраф до 5,1 тисячі гривень або арешт до шести місяців.

Сплатити штраф за порушення правил військового обліку можна не лише через додаток "Резерв+", але й шляхом звернення безпосередньо до ТЦК та СП.

