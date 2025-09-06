Де, крім "Резерв+", можна сплатити штраф від ТЦК — пояснення від Міноборони

"Резерв+" на екрані смартфона. Фото: Міністерство оборони України

Сплатити штраф за порушення військового обліку в Україні можна як у "Резерв+", так і в офлайн-режимі. Для цього необхідно написати заяву у ТЦК та СП і там же сплатити заборгованість.

Про це в четвер, 4 вересня, повідомили в Міністерстві оборони України.

Реклама

Читайте також:

Сплата штрафу не в "Резерв+"

В оборонному відомстві наголосили, що сплата штрафу в "Резерв+" є добровільною. Наразі Міноборони прагне цифровізувати більшість сервісів ТЦК та СП. Це необхідно для того, щоб прибрати черги й допомогти громадянам дотримуватися правил військового обліку.

Що робити, якщо після сплати штрафу у ТЦК, у "Резерв+" не зникає інформація про порушення

Інформація про несплачений штраф може залишитися в застосунку "Резерв+", якщо оператор ТЦК та СП не вніс інформацію про оплату до реєстру.

"Якщо ви сплатили штраф за це порушення, вам не треба визнавати його повторно й оплачувати знову, але радимо мати при собі квитанцію", — зазначили в МОУ.

Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" зросла кількість функцій. Тепер там можна сплатити штраф за дев'ять видів порушень військового обліку.

Раніше ми повідомляли, що після сплати штрафу в "Резерв+" може знову з'явитися інформація про розшук. Юристи пояснили, чому таке трапляється.