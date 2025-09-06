Де, крім "Резерв+", можна сплатити штраф від ТЦК — пояснення від Міноборони

Чи можна сплатити штраф не в "Резерв+" — відповідь Міноборони
Сплатити штраф за порушення військового обліку в Україні можна як у "Резерв+", так і в офлайн-режимі. Для цього необхідно написати заяву у ТЦК та СП і там же сплатити заборгованість.
Про це в четвер, 4 вересня, повідомили в Міністерстві оборони України.
Сплата штрафу не в "Резерв+"
В оборонному відомстві наголосили, що сплата штрафу в "Резерв+" є добровільною. Наразі Міноборони прагне цифровізувати більшість сервісів ТЦК та СП. Це необхідно для того, щоб прибрати черги й допомогти громадянам дотримуватися правил військового обліку.
Що робити, якщо після сплати штрафу у ТЦК, у "Резерв+" не зникає інформація про порушення
Інформація про несплачений штраф може залишитися в застосунку "Резерв+", якщо оператор ТЦК та СП не вніс інформацію про оплату до реєстру.
"Якщо ви сплатили штраф за це порушення, вам не треба визнавати його повторно й оплачувати знову, але радимо мати при собі квитанцію", — зазначили в МОУ.
Нагадаємо, у мобільному застосунку "Резерв+" зросла кількість функцій. Тепер там можна сплатити штраф за дев'ять видів порушень військового обліку.
Раніше ми повідомляли, що після сплати штрафу в "Резерв+" може знову з'явитися інформація про розшук. Юристи пояснили, чому таке трапляється.
