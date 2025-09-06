Где, кроме "Резерв+", можно оплатить штраф от ТЦК — объяснение от Минобороны

"Резерв+" на экране смартфона. Фото: Министерство обороны Украины

Оплатить штраф за нарушение воинского учета в Украине можно как в "Резерв+", так и в офлайн-режиме. Для этого необходимо написать заявление в ТЦК и СП и там же оплатить задолженность.

Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Уплата штрафа не в "Резерв+"

В оборонном ведомстве отметили, что уплата штрафа в "Резерв+" является добровольной. Сейчас Минобороны стремится цифровизировать большинство сервисов ТЦК и СП. Это необходимо для того, чтобы убрать очереди и помочь гражданам соблюдать правила воинского учета.

Что делать, если после уплаты штрафа в ТЦК в "Резерв+" не исчезает информация о нарушении

Информация о неуплаченном штрафе может остаться в приложении "Резерв+", если оператор ТЦК и СП не внес информацию об оплате в реестр.

"Если вы оплатили штраф за это нарушение, вам не надо признавать его повторно и оплачивать снова, но советуем иметь при себе квитанцию", — отметили в МОУ.

Напомним, в мобильном приложении "Резерв+" возросло количество функций. Теперь там можно оплатить штраф за девять видов нарушений воинского учета.

Ранее мы сообщали, что после уплаты штрафа в "Резерв+" может снова появиться информация о розыске. Юристы объяснили, почему такое случается.