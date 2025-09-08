Юристы отмечают, что уплата штрафа ТЦК не освобождает от новой повестки

Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно действующему законодательству Украины, уплата штрафа за нарушение правил воинского учета не освобождает военнообязанных от обязанности выполнять требования оформиться в ТЦК. Уплата штрафа не освобождает от следующей повестки.

Это отмечают юристы, сообщает Деловая Одесса.

Какие нюансы с повестками при уплате штрафа

Юристы подчеркивают, что уплата штрафа лишь устраняет административное нарушение, но не снимает ответственности за выполнение воинских обязанностей.

Министерство обороны Украины отмечает, что красная лента в системе "Резерв+" исчезает после внесения полного штрафа, однако игнорирование следующих повесток может привести к повторному штрафу.

Систематическое уклонение от выполнения воинских обязанностей влечет за собой уголовную ответственность. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за уклонение от призыва на срочную военную службу в виде штрафа до 8,5 тысяч гривен или ограничение свободы до трех лет. За уклонение от воинского учета предусмотрен штраф до 5,1 тысячи гривен или арест до шести месяцев.

Оплатить штраф за нарушение правил воинского учета можно не только через приложение "Резерв+", но и путем обращения непосредственно в ТЦК и СП.

