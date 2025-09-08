Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Уплата штрафа не спасет от новой повестки — объяснение юристов

Уплата штрафа не спасет от новой повестки — объяснение юристов

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 06:27
Юристы отмечают, что уплата штрафа ТЦК не освобождает от новой повестки
Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Согласно действующему законодательству Украины, уплата штрафа за нарушение правил воинского учета не освобождает военнообязанных от обязанности выполнять требования оформиться в ТЦК. Уплата штрафа не освобождает от следующей повестки.

Это отмечают юристы, сообщает Деловая Одесса.

Реклама
Читайте также:

Какие нюансы с повестками при уплате штрафа

Юристы подчеркивают, что уплата штрафа лишь устраняет административное нарушение, но не снимает ответственности за выполнение воинских обязанностей.

Министерство обороны Украины отмечает, что красная лента в системе "Резерв+" исчезает после внесения полного штрафа, однако игнорирование следующих повесток может привести к повторному штрафу.

Систематическое уклонение от выполнения воинских обязанностей влечет за собой уголовную ответственность. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание за уклонение от призыва на срочную военную службу в виде штрафа до 8,5 тысяч гривен или ограничение свободы до трех лет. За уклонение от воинского учета предусмотрен штраф до 5,1 тысячи гривен или арест до шести месяцев.

Оплатить штраф за нарушение правил воинского учета можно не только через приложение "Резерв+", но и путем обращения непосредственно в ТЦК и СП.

Напомним, в приложении "Резерв+" появились новые функции. Теперь там можно оплатить штраф за девять видов нарушений учета.

Также мы информировали, что после уплаты штрафа в "Резерв+" может снова появиться информация о розыске. Юристы объяснили, почему такое случается.

штрафы военный учет повестки ТЦК и СП юристы
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации