Україна
Сплата штрафу — чи лишаються обов'язки перед ТЦК

Сплата штрафу — чи лишаються обов'язки перед ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 07:30
Оновлено: 07:06
Обов'язки перед ТЦК — чи залишаються після сплати штрафу
Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: КОТЦК та СП/Facebook

Сплата штрафу не звільняє від виконання вимог закону. Якщо ж ще раз порушити правила військового обліку або не пройти ВЛК, можуть оштрафувати повторно: уже на більшу суму.

Про це в ефірі Еспресо повідомив полковник Юрій Танасійчук.

Читайте також:

Штраф — не звільнення від обов'язків

За словами полковника, військовозобов'язаних штрафують за порушення правил військового обліку або несвоєчасне проходження ВЛК. Якщо порушення повторюється, штраф доведеться сплачувати ще раз, але вже в більшому розмірі.

"Сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконати вимоги закону щодо своєчасного надання інформації та проходження ВЛК", — підсумував Юрій Танасійчук.

Нагадаємо, військовозобов'язаного можуть повторно оголосити в розшук навіть після того, як він сплатив штраф. Метою ТЦК є не наповнення державного бюджету, а мобілізація.

Також ми повідомляли, що за порушення військового обліку початкова сума штрафу становить 17 тисяч гривень. Щоправда, за певних умов розмір адміністративної заборгованості може зрости.

штраф військовий облік мобілізація покарання ТЦК та СП
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
