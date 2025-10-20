Обов'язки перед ТЦК — чи залишаються після сплати штрафу

Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК. Фото ілюстративне: КОТЦК та СП/Facebook

Сплата штрафу не звільняє від виконання вимог закону. Якщо ж ще раз порушити правила військового обліку або не пройти ВЛК, можуть оштрафувати повторно: уже на більшу суму.

Про це в ефірі Еспресо повідомив полковник Юрій Танасійчук.

Штраф — не звільнення від обов'язків

За словами полковника, військовозобов'язаних штрафують за порушення правил військового обліку або несвоєчасне проходження ВЛК. Якщо порушення повторюється, штраф доведеться сплачувати ще раз, але вже в більшому розмірі.

"Сплата штрафу не звільняє від обов'язку виконати вимоги закону щодо своєчасного надання інформації та проходження ВЛК", — підсумував Юрій Танасійчук.

Нагадаємо, військовозобов'язаного можуть повторно оголосити в розшук навіть після того, як він сплатив штраф. Метою ТЦК є не наповнення державного бюджету, а мобілізація.

Також ми повідомляли, що за порушення військового обліку початкова сума штрафу становить 17 тисяч гривень. Щоправда, за певних умов розмір адміністративної заборгованості може зрости.