Обязанности перед ТЦК — остаются ли после уплаты штрафа

Уплата штрафа не освобождает от выполнения требований закона. Если же еще раз нарушить правила воинского учета или не пройти ВВК, могут оштрафовать повторно: уже на большую сумму.

Об этом в эфире Еспресо сообщил полковник Юрий Танасийчук.

Штраф — не освобождение от обязанностей

По словам полковника, военнообязанных штрафуют за нарушение правил воинского учета или несвоевременное прохождение ВВК. Если нарушение повторяется, штраф придется платить еще раз, но уже в большем размере.

"Уплата штрафа не освобождает от обязанности выполнить требования закона относительно своевременного предоставления информации и прохождения ВВК", — подытожил Юрий Танасийчук.

Напомним, военнообязанного могут повторно объявить в розыск даже после того, как он оплатил штраф. Целью ТЦК является не наполнение государственного бюджета, а мобилизация.

Также мы сообщали, что за нарушение воинского учета начальная сумма штрафа составляет 17 тысяч гривен. Правда, при определенных условиях размер административной задолженности может возрасти.