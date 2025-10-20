Обязанности перед ТЦК — остаются ли после уплаты штрафа

Уплата штрафа — остаются ли обязанности перед ТЦК
Уплата штрафа не освобождает от выполнения требований закона. Если же еще раз нарушить правила воинского учета или не пройти ВВК, могут оштрафовать повторно: уже на большую сумму.
Об этом в эфире Еспресо сообщил полковник Юрий Танасийчук.
Штраф — не освобождение от обязанностей
По словам полковника, военнообязанных штрафуют за нарушение правил воинского учета или несвоевременное прохождение ВВК. Если нарушение повторяется, штраф придется платить еще раз, но уже в большем размере.
"Уплата штрафа не освобождает от обязанности выполнить требования закона относительно своевременного предоставления информации и прохождения ВВК", — подытожил Юрий Танасийчук.
Напомним, военнообязанного могут повторно объявить в розыск даже после того, как он оплатил штраф. Целью ТЦК является не наполнение государственного бюджета, а мобилизация.
Также мы сообщали, что за нарушение воинского учета начальная сумма штрафа составляет 17 тысяч гривен. Правда, при определенных условиях размер административной задолженности может возрасти.
Читайте Новини.LIVE!