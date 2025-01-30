Якщо загинув родич військового — яка матеріальна допомога та коли можна отримати

Військовослужбовець із родиною. Фото: "Вечірній Київ"

Український військовий має право на одноразову матеріальну допомогу у випадку смерті його близьких родичів. До цього списку входять другий член подружжя, батьки та діти військовослужбовця.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Розмір цієї допомоги становить місячне грошове забезпечення військового.

Список близьких родичів військового

Однією з підстав для отримання одноразової матеріальної допомоги є смерть близьких родичів військовослужбовця.

До списку близьких родичів, чия смерть надає право на таку виплату, входять:

дружина чи чоловік;

діти;

батьки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, на лікування яких хвороб військовий отримує додаткові гроші.

Додамо, ми повідомляли про грошову допомогу мобілізованим громадянам України.