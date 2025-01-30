Якщо загинув родич військового — яка матеріальна допомога та коли можна отримати

Смерть близьких — коли військовий отримує матдопомогу
Український військовий має право на одноразову матеріальну допомогу у випадку смерті його близьких родичів. До цього списку входять другий член подружжя, батьки та діти військовослужбовця.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Матеріальна допомога для військовослужбовців
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
Розмір цієї допомоги становить місячне грошове забезпечення військового.
Список близьких родичів військового
Однією з підстав для отримання одноразової матеріальної допомоги є смерть близьких родичів військовослужбовця.
До списку близьких родичів, чия смерть надає право на таку виплату, входять:
- дружина чи чоловік;
- діти;
- батьки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, на лікування яких хвороб військовий отримує додаткові гроші.
Додамо, ми повідомляли про грошову допомогу мобілізованим громадянам України.
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