Если погиб родственник военного — какая материальная помощь и когда можно получить

Военнослужащий с семьей. Фото: "Вечірній Київ"

Украинский военный имеет право на одноразовую материальную помощь в случае смерти его близких родственников. В этот список входят второй супруг, родители и дети военнослужащего.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Размер этой помощи составляет месячное денежное обеспечение военного.

Список близких родственников военного

Одним из оснований для получения единовременной материальной помощи является смерть близких родственников военнослужащего.

В список близких родственников, чья смерть дает право на такую выплату, входят:

супруга или супруг;

дети;

родители.

Напомним, мы ранее писали о том, на лечение каких болезней военный получает дополнительные деньги.

Далее, мы сообщали о денежной помощи мобилизованным гражданам Украины.