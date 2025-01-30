Если погиб родственник военного — какая материальная помощь и когда можно получить

Смерть близких — когда военный получает матпомощь
Украинский военный имеет право на одноразовую материальную помощь в случае смерти его близких родственников. В этот список входят второй супруг, родители и дети военнослужащего.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Материальная помощь для военнослужащих
Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Размер этой помощи составляет месячное денежное обеспечение военного.
Список близких родственников военного
Одним из оснований для получения единовременной материальной помощи является смерть близких родственников военнослужащего.
В список близких родственников, чья смерть дает право на такую выплату, входят:
- супруга или супруг;
- дети;
- родители.
Напомним, мы ранее писали о том, на лечение каких болезней военный получает дополнительные деньги.
Далее, мы сообщали о денежной помощи мобилизованным гражданам Украины.
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