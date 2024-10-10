Скільки ще економіка Росії зможе продовжувати війну проти України

Російські солдати у Волновасі. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Росія може продовжувати війну в Україні ще 2-3 роки. Її економіка поки що справляється з цим навантаженням.

Такий прогноз зробив економіст Дмитро Некрасов.

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Економіст зазначив, що для російської економіки це невелика колоніальна війна. За його словами, у глобальних конфліктах на військові витрати зазвичай витрачають від 40 до 60%.

"У глобальних конфліктах витрачають від 40 до 60% на військові витрати. 6% — це менше, ніж у В'єтнамі для американців", — додав Некрасов.

Експерт підкреслив, що на цей час економіка Росії справляється із навантаженням. Країна-агресор продовжує збільшувати доходи населення, ВВП та військові витрати.

"Звісно, 10 років так, можливо, й не може тривати. Але 2-3 роки без серйозних проблем. Я не бачу обмежень для подібного роду розвитку подій", — наголосив Некрасов.

Нагадаємо, Росія обманом наймає жінок з Африки на виробництво "Шахедів". Вони разом із російськими студентами професійно-технічних училищ збирають тисячі ударних безпілотників.

Також ми розповідали, яким буде бюджет РФ на 2025 рік. Заплановане збільшення витрат призведе до того, що оборонний бюджет Росії у 2025 році досягне рекордних 13,5 трлн рублів (приблизно 139 млрд доларів).