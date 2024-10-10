Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Рекордні військові витрати та скорочення соціалки — яким буде бюджет РФ на 2025 рік arrow

Рекордні військові витрати та скорочення соціалки — яким буде бюджет РФ на 2025 рік

10 жовтня 2024 13:56
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Росія збільшить оборонний бюджет на 25% до найвищого рівня за всю історію
Російські копійки в руках. Фото: РосЗМІ
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У 2025 році оборонний бюджет РФ зросте до найвищого рівня за всю історію. Витрати Росії на війну збільшаться на 25%.

Про це пише The Guardian.

Читайте також:

Яким буде бюджет РФ на 2025 рік

Як зазначається, оборона та безпека становитимуть 40% державних витрат РФ у 2025 році. 

Згідно з проєктом бюджетних документів, заплановане збільшення витрат призведе до того, що оборонний бюджет Росії у 2025 році досягне рекордних 13,5 трлн рублів (приблизно 139 млрд доларів). Це приблизно на 3 трлн рублів більше, ніж було виділено на оборону цього року, який також став рекордним.

У сукупності витрати на оборону та безпеку у 2025 році становитимуть близько 40% усіх державних витрат Росії, або 41,5 трлн рублів.

Що означають рекордні витрати на оборону

Як зазначають аналітики, цифри бюджету на 2025 рік свідчать, що Путін прийняв те, що економісти називають "військовим кейнсіанством" — економічною політикою, що характеризується значним збільшенням військових витрат. Це підживлює війну в Україні, стимулює зростання споживання та призводить до збільшення інфляції. Витрати на армію та безпеку перевищать сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку.

"Це зростання підтверджує, що економіка перейшла на військові рейки, і навіть якщо війна в Україні скоро закінчиться, пріоритетним напрямком залишаться інвестиції в армію та оборонний сектор, що роздувся", — зазначає видання.

Згідно з проєктом бюджету, соціальні витрати планується скоротити на 16% — з 7,7 трлн рублів цього року до 6,5 трлн рублів у наступному.

Аналітики вважають, що довгострокові економічні перспективи Росії значно погіршилися порівняно з періодом до вторгнення. Поворот Кремля у бік Китаю та інших ринків, а також обхід санкцій та інші обхідні шляхи не можуть компенсувати втрату прямого доступу до західних ринків та технологій.

Різке зростання військових витрат у Росії призвело до прискорення інфляції в країни, що змусило Центральний банк підвищити відсоткові ставки. Водночас Росія стикається з гострою нестачею робочої сили, оскільки Москва спрямовує значні фінансові та матеріальні ресурси на армію.

Нагадаємо, іноземці тепер можуть підписувати контракт із ЗСУ. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства підписувати контракт зі Збройними силами.

Також ми писали, що ЄС виділить з російських грошей 35 млрд євро Україні. Посли країн-членів ЄС схвалили новий механізм, підтриманий країнами "Великої сімки", який використовуватиме кошти, отримані від заморожених активів РФ, для погашення кредиту України.

Друга світова війна гроші економіка бюджет Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:45 Синоптики назвали регіони, в які завтра прийде похолодання

20:20 Припинення вогню в обмін на гарантії Заходу — Зеленський різко відреагував

20:03 Заробляти 100 тисяч — де в Одесі пропонують найвищі зарплати

20:00 Оголошення в розшук — що робити військовозобов'язаному

19:57 У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

19:47 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

19:45 Мобілізація у конкретний підрозділ — наскільки це реально

19:30 У російському полоні загинула відома українська журналістка

19:30 У Польщі пасажири побили українського таксиста — відео конфлікту

20:45 Синоптики назвали регіони, в які завтра прийде похолодання

20:20 Припинення вогню в обмін на гарантії Заходу — Зеленський різко відреагував

20:03 Заробляти 100 тисяч — де в Одесі пропонують найвищі зарплати

20:00 Оголошення в розшук — що робити військовозобов'язаному

19:57 У Києві обрали запобіжний захід чоловіку, що сміявся над загиблими воїнами

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

19:47 Синоптики попередили харків'ян про різку зміну погодних умов завтра

19:45 Мобілізація у конкретний підрозділ — наскільки це реально

19:30 У російському полоні загинула відома українська журналістка

19:30 У Польщі пасажири побили українського таксиста — відео конфлікту

19:01 В Укренерго відповіли, чи будуть завтра вимикати світло

Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

Text

19:52 Камельчук пояснив, чи скасують підвищення податків після завершення війни

Text

18:53 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги у прифронтовій зоні

Text

17:50 План перемоги Зеленського та моторошний ураган у США — ефір Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко пояснив, чому Україна залучає до лав ЗСУ офіцерів-іноземців

Text

15:18 Після повітряної тривоги депутати не повернулися на засідання ВР, — Гончаренко

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування