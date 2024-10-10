Росія збільшить оборонний бюджет на 25% до найвищого рівня за всю історію

Російські копійки в руках. Фото: РосЗМІ

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У 2025 році оборонний бюджет РФ зросте до найвищого рівня за всю історію. Витрати Росії на війну збільшаться на 25%.

Про це пише The Guardian.

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Як зазначається, оборона та безпека становитимуть 40% державних витрат РФ у 2025 році.

Згідно з проєктом бюджетних документів, заплановане збільшення витрат призведе до того, що оборонний бюджет Росії у 2025 році досягне рекордних 13,5 трлн рублів (приблизно 139 млрд доларів). Це приблизно на 3 трлн рублів більше, ніж було виділено на оборону цього року, який також став рекордним.

У сукупності витрати на оборону та безпеку у 2025 році становитимуть близько 40% усіх державних витрат Росії, або 41,5 трлн рублів.

Що означають рекордні витрати на оборону

Як зазначають аналітики, цифри бюджету на 2025 рік свідчать, що Путін прийняв те, що економісти називають "військовим кейнсіанством" — економічною політикою, що характеризується значним збільшенням військових витрат. Це підживлює війну в Україні, стимулює зростання споживання та призводить до збільшення інфляції. Витрати на армію та безпеку перевищать сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку.

"Це зростання підтверджує, що економіка перейшла на військові рейки, і навіть якщо війна в Україні скоро закінчиться, пріоритетним напрямком залишаться інвестиції в армію та оборонний сектор, що роздувся", — зазначає видання.

Згідно з проєктом бюджету, соціальні витрати планується скоротити на 16% — з 7,7 трлн рублів цього року до 6,5 трлн рублів у наступному.

Аналітики вважають, що довгострокові економічні перспективи Росії значно погіршилися порівняно з періодом до вторгнення. Поворот Кремля у бік Китаю та інших ринків, а також обхід санкцій та інші обхідні шляхи не можуть компенсувати втрату прямого доступу до західних ринків та технологій.

Різке зростання військових витрат у Росії призвело до прискорення інфляції в країни, що змусило Центральний банк підвищити відсоткові ставки. Водночас Росія стикається з гострою нестачею робочої сили, оскільки Москва спрямовує значні фінансові та матеріальні ресурси на армію.

Нагадаємо, іноземці тепер можуть підписувати контракт із ЗСУ. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який дозволяє іноземцям та людям без громадянства підписувати контракт зі Збройними силами.

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