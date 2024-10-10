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Рекордные военные расходы и сокращение социалки — каким будет бюджет РФ на 2025 год

10 октября 2024 13:56
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Россия увеличит оборонный бюджет на 25% до самого высокого уровня за всю историю
Российские копейки в руках. Фото: РосСМИ
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В 2025 году оборонный бюджет РФ вырастет до самого высокого уровня за всю историю. Расходы России на войну увеличатся на 25%.

Об этом пишет The Guardian.

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Как отмечается, оборона и безопасность составят 40% государственных расходов РФ в 2025 году.

Согласно проекту бюджетных документов, запланированное увеличение расходов приведет к тому, что оборонный бюджет России в 2025 году достигнет рекордных 13,5 трлн. рублей (примерно 139 млрд долларов). Это примерно на 3 трлн рублей больше, чем было выделено на оборону в этом году, который также стал рекордным.

В совокупности расходы на оборону и безопасность в 2025 году составят около 40% всех государственных расходов России, или 41,5 трлн рублей.

Что означают рекордные расходы на оборону

Как отмечают аналитики, цифры бюджета на 2025 год свидетельствуют, что Путин принял то, что экономисты называют "военным кейнсианством" — экономической политикой, характеризующейся значительным увеличением военных расходов. Это подпитывает войну в Украине, стимулирует рост потребления и приводит к увеличению инфляции. Расходы на армию и безопасность превысят совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.

"Этот рост подтверждает, что экономика перешла на военные рельсы, и даже если война в Украине скоро закончится, приоритетным направлением останутся инвестиции в армию и раздувшийся оборонный сектор", — отмечает издание.

Согласно проекту бюджета, социальные расходы планируется сократить на 16% — с 7,7 трлн рублей в этом году до 6,5 трлн рублей в следующем.

Аналитики считают, что долгосрочные экономические перспективы России значительно ухудшились по сравнению с периодом до вторжения. Поворот Кремля в сторону Китая и других рынков, а также обход санкций и другие обходные пути не могут компенсировать потерю прямого доступа к западным рынкам и технологиям.

Резкий рост военных расходов в России привел к ускорению инфляции страны, что вынудило Центральный банк повысить процентные ставки. В то же время, Россия сталкивается с острой нехваткой рабочей силы, поскольку Москва направляет значительные финансовые и материальные ресурсы на армию.

Напомним, иностранцы теперь могут подписывать контракт с ВСУ. Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий иностранцам и людям без гражданства подписывать контракт с Вооруженными силами.

Также мы писали, что ЕС выделит из российских денег 35 млрд евро Украине. Послы стран-членов ЕС одобрили новый механизм, поддержанный странами Большой семерки, который будет использовать средства, полученные от замороженных активов РФ, для погашения кредита Украины.

Вторая мировая война деньги экономика бюджет Россия

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