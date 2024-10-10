Близько 200 жінок з усієї Африки були найняті РФ для роботи на фабриці по виробництву "Шахедів"

Елементи російського варіанту БпЛА Shahed. Фото: Military Media Center

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Близько 200 жінок віком від 18 до 22 років з усієї Африки були найняті для роботи на заводі в "Алабузі". Там вони разом із російськими студентами професійно-технічних училищ збирають тисячі ударних безпілотників "Шахед", призначених для атак на українські міста.

Про це йдеться в розслідуванні Associated Press.

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Що відбувається на виробництві в "Алабузі"

Деякі жінки заявили, що їх ввели в оману, обіцяючи програму "робота-навчання". Вони розповіли про тривалі робочі дні під постійним наглядом, порушені обіцянки щодо заробітної плати та навчання, а також про роботу з їдкими хімікатами, які викликали у них подразнення шкіри, появу висипу та свербіж.

Через брак робочої сили в Росії під час війни, "Алабуга" набирає співробітників з африканських країн, таких як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне та Нігерія, а також зі Шрі-Ланки. Програма поширюється на інші країни Азії та Латинської Америки.

Одна з жінок, які працювали на виробництві дронів, розповіла, що вони збирали пристрої та покривали їх їдкою речовиною консистенції йогурту. Багато робітників не мали захисного спорядження. Також вона зазначила, що через вплив хімікатів її шкіра відчувалася так, ніби її кололи крихітними голками, а на щоках з'являлися "маленькі дірочки", що викликали сильний свербіж.

Рекрутингова програма "Алабуга Старт" активно просувається через соціальні мережі, де демонструються ретельно змонтовані відеоролики з усміхненими африканськими жінками, які миють підлоги, керують кранами або гуляють культурними об'єктами Татарстану. Однак у цих відео не згадується роль заводу у виробництві безпілотників.

Програму просували міністерства освіти Уганди та Ефіопії, а також африканські ЗМІ, представляючи її як можливість заробити гроші та набути навичок.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, скільки нових дронів почали використовувати в ЗСУ. Українські зброярі активно розвивають виробництво авіаційних безпілотників різного призначення. Здійснюється розробка дронів-камікадзе, бомберів, розвідників, корегувальників.

Раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що зараз українські компанії можуть виробляти чотири мільйони безпілотників на рік. Таким чином, наша держава має намір зберегти перевагу над Росією у кількості дронів.