Около 200 женщин со всей Африки были наняты РФ для работы на фабрике по производству "Шахедов"

Элементы российского варианта БпЛА Shahed. Фото: Military Media Center

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Около 200 женщин от 18 до 22 лет со всей Африки были наняты для работы на заводе в "Алабуге". Там они вместе с российскими студентами профессионально-технических училищ собирают тысячи ударных беспилотников "Шахед", предназначенных для атак на украинские города.

Об этом говорится в расследовании Associated Press.

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Что происходит на производстве в "Алабуге"

Некоторые женщины заявили, что их ввели в заблуждение, обещая программу "работа-учеба". Они рассказали о длительных рабочих днях под постоянным наблюдением, нарушенных обещаниях по заработной плате и обучении, а также о работе с едкими химикатами, которые вызвали у них раздражение кожи, появление сыпи и зуд.

За неимением рабочей силы в России во время войны, "Алабуга" набирает сотрудников из африканских стран, таких как Уганда, Руанда, Кения, Южный Судан, Сьерра-Леоне и Нигерия, а также из Шри-Ланки. Программа распространяется на другие страны Азии и Латинской Америки.

Одна из женщин, работавших на производстве дронов, рассказала, что они собирали устройства и покрывали их едким веществом консистенции йогурта. Многие рабочие не имели защитного снаряжения. Также она отметила, что из-за влияния химикатов ее кожа чувствовалась так, будто ее кололи крошечными иглами, а на щеках появлялись "маленькие дырочки", вызвавшие сильный зуд.

Рекрутинговая программа "Алабуга Старт" активно продвигается через социальные сети, где демонстрируются тщательно смонтированные видеоролики с улыбающимися африканскими женщинами, моющими полы, управляющими кранами или гуляющими по культурным объектам Татарстана. Однако в этих видео не упоминается роль завода в производстве беспилотников.

Программу продвигали министерства образования Уганды и Эфиопии, а также африканские СМИ, представляя ее как возможность заработать деньги и приобрести навыки.

Напомним, в Минобороны сообщили, сколько новых дронов начали использовать в ВСУ. Украинские оружейники активно развивают производство авиационных беспилотников разного назначения. Осуществляется разработка дронов-камикадзе, бомберов, разведчиков, корректировщиков.

Ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября заявил, что сейчас украинские компании могут производить четыре миллиона беспилотников в год. Таким образом, наше государство намерено сохранить превосходство над Россией в количестве дронов.