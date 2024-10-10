Сколько еще экономика России сможет продолжать войну против Украины

Российские солдаты в Волновахе. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Россия может продолжать войну на Украине еще 2-3 года. Ее экономика пока справляется с этой нагрузкой.

Такой прогноз сделал экономист Дмитрий Некрасов.

Читайте также:

Как война влияет на экономику РФ

Экономист отметил, что для российской экономики это небольшая колониальная война. По его словам, в глобальных конфликтах на военные расходы обычно тратят от 40 до 60%.

"В глобальных конфликтах тратят от 40 до 60% на военные расходы. 6% — это меньше, чем во Вьетнаме для американцев", — добавил Некрасов.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время экономика России справляется с нагрузкой. Страна-агрессор продолжает увеличивать доходы населения, ВВП и военные расходы.

"Конечно, 10 лет так, может быть, и не может длиться. Но 2-3 года без серьезных проблем. Я не вижу ограничений для подобного рода развития событий", — подчеркнул Некрасов.

Напомним, Россия обманом нанимает женщин из Африки на производство "Шахедов". Они вместе с российскими студентами профессионально-технических училищ собирают тысячи ударных беспилотников.

Также мы рассказывали, каким будет бюджет РФ на 2025 год. Планируемое увеличение расходов приведет к тому, что оборонный бюджет России в 2025 году достигнет рекордных 13,5 трлн рублей (примерно 139 млрд долларов).