Які виплати надаватимуть військовослужбовцям із Бахмутської громади та їхнім родинам у 2025 році

Гроші в руках. Фото ілюстративне: bahmut.in.ua

На матеріальну допомогу учасникам АТО, захисникам і захисницям України, членам їхніх родин і сім'ям загиблих бійців у 2025 році в Бахмутській міській територіальній громаді виділять 13 мільйонів 607 тисяч 200 гривень. Крім того, деякі військові можуть розраховувати на додаткові виплати.

Про це йдеться у Програмі соціального захисту та підтримки військовослужбовців та їхніх родин із числа мешканців Бахмутської міської територіальної громади на 2023–2026 року.

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Одноразова матеріальна допомога мобілізованим або тим, хто уклав перший контракт на військову службу щонайменше на три роки — два мільйони 725 тисяч 200 гривень;

матеріальна допомога військовим, які зазнали поранення, травми чи контузії під час участі в бойових діях — мільйон 800 тисяч гривень;

виплати військовим при звільненні зі служби — 876 тисяч гривень.

Також право на виплати мають родини полеглих учасників бойових дій. По мільйону гривень готові спрямувати на щорічну матеріальну допомогу сім'ям загиблих або померлих бійців і матеріальну допомогу на поховання військових. Ще 600 тисяч гривень витратять на матеріальну допомогу на спрорудження надгробних пам'ятників для військовослужбовців.

Нагадаємо, у Самарській області РФ обіцяють платити по чотири мільйони рублів, тобто понад 36 тисяч доларів тим, хто погодиться воювати в Україні за контрактом. Такі захмарні обіцянки свідчать про те, що охочих воювати за імперіалістичні амбіції Путіна стало менше.

Також ми повідомляли, що в Івано-Франківську збільшать розмір фінансової допомоги військовослужбовцям. Бійцям, які ще не мають статусу учасників бойових дій, надаватимуть по п'ять тисяч гривень на оплату комунальних послуг. Раніше розмір такої допомоги був на дві тисячі гривень меншим.