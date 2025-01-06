Какие выплаты будут предоставлять военнослужащим из Бахмутской громады и их семьям в 2025 году

Деньги в руках. Фото иллюстративное: bahmut.in.ua

На материальную помощь участникам АТО, защитникам и защитницам Украины, членам их семей и семьям погибших бойцов в 2025 году в Бахмутской городской территориальной громаде выделят 13 миллионов 607 тысяч 200 гривен. Кроме того, некоторые военные могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Об этом говорится в Программе социальной защиты и поддержки военнослужащих и их семей из числа жителей Бахмутской городской территориальной громады на 2023–2026 года.

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Единоразовая материальная помощь мобилизованным или тем, кто заключил первый контракт на военную службу минимум на три года — два миллиона 725 тысяч 200 гривен;

материальная помощь военным, которые получили ранения, травмы или контузии во время участия в боевых действиях — миллион 800 тысяч гривен;

выплаты военным при увольнении со службы — 876 тысяч гривен.

Также право на выплаты имеют семьи павших участников боевых действий. По миллиону гривен готовы направить на ежегодную материальную помощь семьям погибших или умерших бойцов и материальную помощь на погребение военных. Еще 600 тысяч гривен потратят на материальную помощь на сооружение надгробных памятников для военнослужащих.

Напомним, в Самарской области РФ обещают платить по четыре миллиона рублей, то есть более 36 тысяч долларов тем, кто согласится воевать в Украине по контракту. Такие заоблачные обещания свидетельствуют о том, что желающих воевать за империалистические амбиции Путина стало меньше.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковске увеличат размер финансовой помощи военнослужащим. Бойцам, которые еще не имеют статуса участников боевых действий, будут предоставлять по пять тысяч гривен на оплату коммунальных услуг. Ранее размер такой помощи был на две тысячи гривен меньше.