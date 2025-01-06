Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Сколько будут платить защитникам Бахмута и их семьям в 2025 году arrow

Сколько будут платить защитникам Бахмута и их семьям в 2025 году

6 января 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Какие выплаты будут предоставлять военнослужащим из Бахмутской громады и их семьям в 2025 году
Деньги в руках. Фото иллюстративное: bahmut.in.ua
Артем Кругленко - Редактор

На материальную помощь участникам АТО, защитникам и защитницам Украины, членам их семей и семьям погибших бойцов в 2025 году в Бахмутской городской территориальной громаде выделят 13 миллионов 607 тысяч 200 гривен. Кроме того, некоторые военные могут рассчитывать на дополнительные выплаты.

Об этом говорится в Программе социальной защиты и поддержки военнослужащих и их семей из числа жителей Бахмутской городской территориальной громады на 2023–2026 года.

Читайте также:

На какие выплаты для военнослужащих из Бахмутской громады выделили средства

  • Единоразовая материальная помощь мобилизованным или тем, кто заключил первый контракт на военную службу минимум на три года — два миллиона 725 тысяч 200 гривен;
  • материальная помощь военным, которые получили ранения, травмы или контузии во время участия в боевых действиях — миллион 800 тысяч гривен;
  • выплаты военным при увольнении со службы — 876 тысяч гривен.

Также право на выплаты имеют семьи павших участников боевых действий. По миллиону гривен готовы направить на ежегодную материальную помощь семьям погибших или умерших бойцов и материальную помощь на погребение военных. Еще 600 тысяч гривен потратят на материальную помощь на сооружение надгробных памятников для военнослужащих.

Напомним, в Самарской области РФ обещают платить по четыре миллиона рублей, то есть более 36 тысяч долларов тем, кто согласится воевать в Украине по контракту. Такие заоблачные обещания свидетельствуют о том, что желающих воевать за империалистические амбиции Путина стало меньше.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковске увеличат размер финансовой помощи военнослужащим. Бойцам, которые еще не имеют статуса участников боевых действий, будут предоставлять по пять тысяч гривен на оплату коммунальных услуг. Ранее размер такой помощи был на две тысячи гривен меньше.

выплаты материальная помощь Бахмут война в Украине военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:45 Клиенты "Нафтогаза" жалуются на качество газа — детали

08:37 В Европе ледяной дождь вызвал остановку авиарейсов — что известно

08:34 В сети показали, как хотели построить метро в Киеве в 1962 году

08:07 В РФ обеспокоены из-за украинской РЭБ в Курской области, — ІЅԜ

08:02 В Луцке мужчина обругал работников ТЦК и СП — его судили

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:00 Отсутствие услуги "єМалятко" в "Дії" — как получить выплаты

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

07:45 РФ атаковала железную дорогу на Киевщине — ряд поездов опаздывают

07:30 Сколько будут платить защитникам Бахмута и их семьям в 2025 году

07:15 Есть два условия — когда ФЛП могут не платить военный сбор

08:45 Клиенты "Нафтогаза" жалуются на качество газа — детали

08:37 В Европе ледяной дождь вызвал остановку авиарейсов — что известно

08:34 В сети показали, как хотели построить метро в Киеве в 1962 году

08:07 В РФ обеспокоены из-за украинской РЭБ в Курской области, — ІЅԜ

08:02 В Луцке мужчина обругал работников ТЦК и СП — его судили

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

08:00 Отсутствие услуги "єМалятко" в "Дії" — как получить выплаты

07:45 РФ атаковала железную дорогу на Киевщине — ряд поездов опаздывают

07:30 Сколько будут платить защитникам Бахмута и их семьям в 2025 году

07:15 Есть два условия — когда ФЛП могут не платить военный сбор

07:06 Экономия мобильного трафика — 7 секретов для вашего смартфона

06:38 Курс, тарифы и цены на продукты — что ждет украинцев в 2025 году

4 января 2025

06:00 Отключения по-новому и рост тарифов — чего ждать в новом году

3 января 2025
Эксклюзив

22:37 Сколько Украина проживет без помощи США — прогноз экономиста

19:42 Окончание войны в 2025 году — во что верят одесситы

Эксклюзив

06:33 Рост цен не остановить — сколько будет стоить доллар в 2025 году

2 января 2025

06:53 Рейтинг украинских банков — где лучше хранить сбережения

06:50 Какие территории отбила и потеряла Украина в течение 2024 года

06:40 Цены на медь в январе — стоимость цветных металлов в Украине

1 января 2025

14:57 Чего ждут одесситы в 2025 году — опрос

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

Text

18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

Text

13:00 Зеленский готовится к встрече с Трампом — эфир День.LIVE

Text

12:47 Нардеп сказал, сколько времени нужно для подготовки штурмовика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:29 Нардеп сказал, почему аудиты по укрытиям остаются непубличными

Text

11:55 В "Айдаре" назвали оптимальный возраст для мобилизации

Text

11:18 Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю