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Понад 36 тис. дол. за контракт — у РФ обіцяють захмарні виплати

5 січня 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
В одній з областей РФ обіцяють платити понад 36 тисяч доларів за підписання контракту на війну в Україні
Російські військовослужбовці. Фото ілюстративне: slovoidilo.ua
Артем Кругленко - Редактор

У Самарській області РФ анонсували рекордні виплати за підписання контракту на війну в Україні. Платитимуть чотири мільйони рублів, тобто більш ніж 36 тисяч доларів.

Про це в суботу, 4 січня, повідомили в Центрі протидії дезінформації.  

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Скриншот повідомлення ЦПД

Що відомо про захмарні виплати росіянам, які погодяться на службу за контрактом

У ЦПД зазначили, що таке рішення свідчить про суттєве зменшення кількості охочих вмирати за імперіалістичні амбіції Путіна навіть за шестизначну суму. Доки потенційним військовослужбовцям обіцяють захмарні суми, виплати "ветеранам", які вже не можуть бути корисними для режиму, урізають, а бюджеті видатки скорочують. До того ж на російську економіку суттєво тиснуть санкції.

"Попри маніпулятивні заяви Кремля про нібито готовність до переговорів, дії російської влади свідчать, що вона не має жодного бажання закінчувати війну", — підсумували у ЦПД. 

Нагадаємо, у Росії скасували одноразові виплати в'язням за укладання контракту з Міністерством оборони. Відповідне рішення наприкінці грудня 2024 року підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін. Раніше за готовність воювати в Україні засуджені отримували "бонус" у розмірі 400 тисяч російських рублів.

Раніше голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко прокоментувала чутки про використання росіянами "бойових дельфінів". У пропагандистських ЗМІ поширюють інформацію про те, що цих тварин використовуватимуть для захисту від морських дронів і підготовки диверсій проти морських об'єктів ЗСУ.

виплати росіяни війна в Україні контракт Росія ЦПД

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