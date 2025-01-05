В одной из областей РФ обещают платить более 36 тысяч долларов за подписание контракта на войну в Украине

Более 36 тыс. долл. за контракт — в РФ обещают заоблачные выплаты
В Самарской области РФ анонсировали рекордные выплаты за подписание контракта на войну в Украине. Платить будут четыре миллиона рублей, то есть более чем 36 тысяч долларов.
Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Что известно о заоблачных выплатах россиянам, которые согласятся на службу по контракту
В ЦПД отметили, что такое решение свидетельствует о существенном уменьшении количества желающих умирать за империалистические амбиции Путина даже за шестизначную сумму. Пока потенциальным военнослужащим обещают заоблачные суммы, выплаты "ветеранам", которые уже не могут быть полезными для режима, урезают, а бюджетные расходы сокращают. К тому же на российскую экономику существенно давят санкции.
"Несмотря на манипулятивные заявления Кремля о якобы готовности к переговорам, действия российской власти свидетельствуют, что она не имеет никакого желания заканчивать войну", — подытожили в ЦПД.
Напомним, в России отменили одноразовые выплаты заключенным за заключение контракта с Министерством обороны. Соответствующее решение в конце декабря 2024 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. С июля 2024 года за готовность воевать в Украине осужденные получали "бонус" в размере 400 тысяч российских рублей.
Ранее глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко прокомментировала слухи об использовании россиянами "боевых дельфинов". В пропагандистских СМИ распространяют информацию о том, что этих животных будут использовать для защиты от морских дронов и подготовки диверсий против морских объектов ВСУ.
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