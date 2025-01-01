У РФ від 1 січня 2025 року немає одноразових виплат засудженим за підписання контракту з Міноборони

Російські ув'язнені. Фото ілюстративне: Головне управління розвідки МО України

Російські в'язні, які вирішать підписати контракт із Міністерством оборони, не отримуватимуть одноразові виплати. Таке рішення 28 грудня підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Відповідну постанову оприлюднили на офіційному порталі правової інформації.

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Постанова набуває чинності в перший день 2025 року, 1 січня.

"Визначити, що одноразові грошові виплати не здійснюються громадянам Російської Федерації, які на день укладення контракту про проходження військової служби у Збройних силах Російської Федерації відбували покарання у вигляді позбавлення волі", — йдеться в документі.

Зазначимо, що виплати за підписання контракту в Росії почали виплачувати в листопаді 2022 року. Тоді розмір цього "бонусу" за готовність воювати в Україні становив 195 тисяч російських рублів, а з 31 липня 2024 року — 400 тисяч російських рублів.

Нагадаємо, за даними журналістського розслідування від Центру національного спротиву, після відправлення на фронт російські засуджені в середньому живуть не більш ніж вісім місяців. Росія використовує таких мобілізованих як "гарматне м'ясо" й не дбає про їхню підготовку до бойових дій.

Раніше політичний та економічний експерт Тарас Завгородній пояснив, як нівелювати мобілізаційний ресурс РФ. На його думку, для цього потрібні механізація української армії та перенесення бойових дій на територію Росії.