В РФ с 1 января 2025 года нет единовременных выплат осужденным за подписание контракта с Минобороны

Российские заключенные. Фото иллюстративное: Главное управление разведки МО Украины

Российские заключенные, которые решат подписать контракт с Министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. Такое решение подписал 28 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Соответствующее постановление обнародовали на официальном портале правовой информации.

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Постановление вступает в силу в первый день 2025, 1 января.

"Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в документе.

Отметим, что выплаты за подписание контракта в России начали выплачивать в ноябре 2022 года. Тогда размер этого "бонуса" за готовность воевать в Украине составлял 195 тысяч российских рублей, а с 31 июля 2024 года — 400 тысяч российских рублей.

Напомним, по данным журналистского расследования от Центра национального сопротивления, после отправки на фронт российские осужденные в среднем живут не более восьми месяцев. Россия использует таких мобилизованных как "пушечное мясо" и не заботится об их подготовке к боевым действиям.

Ранее политический и экономический эксперт Тарас Завгородний объяснил, как нивелировать мобилизационный ресурс РФ. По его мнению, для этого нужна механизация украинской армии и перенесение боевых действий на территорию России.