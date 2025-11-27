ТЦК може виписати штраф до 8500 грн роботодавцю — про яке порушення йдеться

Оповіщення громадян співробітників ТЦК. Ілюстративне фото: Львівський ОТЦК

Керівники підприємств можуть бути оштрафовані, якщо приймуть на роботу військовозобов'язаних чоловіків без належного військового квитка чи посвідчення про приписку. Роботодавець зобов'язаний забезпечити персональний військовий облік кожного працівника чоловічої статі.

Про це повідомляє Бізнес.Район, який звернувся до Волинського обласного ТЦК та СП, щоб з'ясувати деталі процедури та розміри штрафів.

Порядок приймання на роботу: що треба перевірити

Вимоги до роботодавців встановлені Постановою КМУ №1487. Згідно з нею, роботодавець повинен вести персональний військовий облік усіх військовозобов'язаних працівників за місцем їхнього проживання, за винятком тих, кого з обліку виключили.

Роботодавці можуть прийняти працівника на роботу "лише після взяття особи на військовий облік" у відповідних ТЦК, органах СБУ або підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

При прийманні на роботу чоловіків необхідно перевірити наявність та коректність таких документів:

для призовників: Посвідчення про приписку (приписне свідоцтво);

для військовозобов'язаних: Військовий квиток або тимчасове посвідчення;

для резервістів: військовий квиток.

Пресофіцерка Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук додала:

"Також роботодавець доводить до призовників, військовозобов’язаних та резервістів правила військового обліку під особистий підпис та надсилає у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування... Повідомлення про зміну облікових даних...".

Вимоги стосуються також жінок з медичною або фармацевтичною освітою: про таких працівниць, які ще не перебувають на обліку, роботодавець також зобов'язаний повідомити ТЦК та СП.

Штрафи до 8500 гривень за порушення в умовах воєнного стану

Відповідальність за порушення правил ведення військового обліку визначається статтею 210-1 Адміністративного кодексу. Штрафи накладаються начальниками ТЦК та СП.

Розмір штрафу за перше порушення:

для фізичних осіб (відповідальних за ведення обліку): 1700-3400 гривень;

для посадових осіб (керівників): 3400-5100 гривень.

За повторне порушення:

для громадян фізичних осіб: 3400-5100 гривень;

для посадових осіб (керівників): 5100-8500 гривень.

"За нехтування вимогами до ведення військового обліку штраф можуть накласти на керівника підприємства. За порушення порядку ведення військового обліку — як на керівника підприємства, так і на особу, відповідальну за ведення військового обліку", — наголосила Уляна Кравчук.

