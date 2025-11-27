ТЦК может выписать штраф до 8500 грн работодателю — о каком нарушении идет речь

Штрафы за трудоустройство без военного билета — объяснение ТЦК
Руководители предприятий могут быть оштрафованы, если примут на работу военнообязанных мужчин без надлежащего военного билета или удостоверения о приписке. Работодатель обязан обеспечить персональный воинский учет каждого работника мужского пола.
Об этом сообщает Бизнес.Район, который обратился в Волынский областной ТЦК и СП, чтобы выяснить детали процедуры и размеры штрафов.
Порядок приема на работу: что надо проверить
Требования к работодателям установлены Постановлением КМУ №1487. Согласно ему, работодатель должен вести персональный воинский учёт всех военнообязанных работников по месту их проживания, за исключением тех, кого с учёта исключили.
Работодатели могут принять работника на работу "только после взятия лица на воинский учет" в соответствующих ТЦК, органах СБУ или подразделениях Службы внешней разведки.
При приеме на работу мужчин необходимо проверить наличие и корректность таких документов:
- для призывников: Удостоверение о приписке (приписное свидетельство);
- для военнообязанных: Военный билет или временное удостоверение;
- для резервистов: военный билет.
Пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук добавила:
"Также работодатель доводит до призывников, военнообязанных и резервистов правила воинского учета под личную подпись и направляет в семидневный срок со дня издания приказа о приеме на работу в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования... Сообщение об изменении учетных данных...".
Требования касаются также женщин с медицинским или фармацевтическим образованием: о таких работницах, которые еще не состоят на учете, работодатель также обязан уведомить ТЦК и СП.
Штрафы до 8500 гривен за нарушения в условиях военного положения
Ответственность за нарушение правил ведения воинского учета определяется статьей 210-1 Административного кодекса. Штрафы налагаются начальниками ТЦК и СП.
Размер штрафа за первое нарушение:
- для физических лиц (ответственных за ведение учета): 1700-3400 гривен;
- для должностных лиц (руководителей): 3400-5100 гривен.
За повторное нарушение:
- для граждан физических лиц: 3400-5100 гривен;
- для должностных лиц (руководителей): 5100-8500 гривен.
"За пренебрежение требованиями к ведению воинского учета штраф могут наложить на руководителя предприятия. За нарушение порядка ведения воинского учета — как на руководителя предприятия, так и на лицо, ответственное за ведение воинского учета", — отметила Ульяна Кравчук.
