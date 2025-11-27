ТЦК может выписать штраф до 8500 грн работодателю — о каком нарушении идет речь

Оповещение граждан сотрудников ТЦК. Иллюстративное фото: Львовский ОТЦК

Руководители предприятий могут быть оштрафованы, если примут на работу военнообязанных мужчин без надлежащего военного билета или удостоверения о приписке. Работодатель обязан обеспечить персональный воинский учет каждого работника мужского пола.

Об этом сообщает Бизнес.Район, который обратился в Волынский областной ТЦК и СП, чтобы выяснить детали процедуры и размеры штрафов.

Порядок приема на работу: что надо проверить

Требования к работодателям установлены Постановлением КМУ №1487. Согласно ему, работодатель должен вести персональный воинский учёт всех военнообязанных работников по месту их проживания, за исключением тех, кого с учёта исключили.

Работодатели могут принять работника на работу "только после взятия лица на воинский учет" в соответствующих ТЦК, органах СБУ или подразделениях Службы внешней разведки.

При приеме на работу мужчин необходимо проверить наличие и корректность таких документов:

для призывников: Удостоверение о приписке (приписное свидетельство);

для военнообязанных: Военный билет или временное удостоверение;

для резервистов: военный билет.

Пресс-офицер Волынского областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук добавила:

"Также работодатель доводит до призывников, военнообязанных и резервистов правила воинского учета под личную подпись и направляет в семидневный срок со дня издания приказа о приеме на работу в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования... Сообщение об изменении учетных данных...".

Требования касаются также женщин с медицинским или фармацевтическим образованием: о таких работницах, которые еще не состоят на учете, работодатель также обязан уведомить ТЦК и СП.

Штрафы до 8500 гривен за нарушения в условиях военного положения

Ответственность за нарушение правил ведения воинского учета определяется статьей 210-1 Административного кодекса. Штрафы налагаются начальниками ТЦК и СП.

Размер штрафа за первое нарушение:

для физических лиц (ответственных за ведение учета): 1700-3400 гривен;

для должностных лиц (руководителей): 3400-5100 гривен.

За повторное нарушение:

для граждан физических лиц: 3400-5100 гривен;

для должностных лиц (руководителей): 5100-8500 гривен.

"За пренебрежение требованиями к ведению воинского учета штраф могут наложить на руководителя предприятия. За нарушение порядка ведения воинского учета — как на руководителя предприятия, так и на лицо, ответственное за ведение воинского учета", — отметила Ульяна Кравчук.

