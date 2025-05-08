Нові функції в Резерв — коли можна оплатити штраф від ТЦК зі знижкою

Застосунок Резерв+. Фото: Міністерство оборони України

Попри те, що президент підписав закон №4316-IX (законопроєкт №12093), який передбачає низку новацій у сфері мобілізації та військового обліку, можливість дистанційної сплати штрафів через застосунок Резерв+ з’явиться лише влітку 2025 року.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

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Нововведення стосуються, зокрема, адміністративної відповідальності за порушення військового обліку, а також способів її врегулювання.

Закон дозволяє:

сплатити штраф зі знижкою 50% у разі добровільного визнання порушення та його погашення;

повністю уникнути сплати штрафу тим військовозобов’язаним, які вже мобілізовані та проходять службу;

закрити адміністративне провадження після добровільного вступу на військову службу.

Як повідомляється, у Резерв+ буде реалізована опція сплати штрафу, яка включатиме подання заяви про визнання порушення, отримання постанови, автоматичну генерацію реквізитів та підтвердження виконання.

На все це громадянин матиме 20 днів, щоб встигнути оплатити штраф зі знижкою. У разі порушення строку доведеться сплачувати повну суму штрафу.

У Міноборони наголошують, що новий механізм не лише стимулює дотримання вимог законодавства, а й спрощує процедуру.

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