Новые функции в Резерв+ — когда можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой

Приложение Резерв+. Фото: Министерство обороны Украины

Несмотря на то, что президент подписал закон №4316-IX (законопроект №12093), который предусматривает ряд новаций в сфере мобилизации и воинского учета, возможность дистанционной уплаты штрафов через приложение Резерв+ появится только летом 2025 года.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Нововведения касаются, в частности, административной ответственности за нарушение воинского учета, а также способов ее урегулирования.

Закон позволяет:

уплатить штраф со скидкой 50% в случае добровольного признания нарушения и его погашения;

полностью избежать уплаты штрафа тем военнообязанным, которые уже мобилизованы и проходят службу;

закрыть административное производство после добровольного поступления на военную службу.

Как сообщается, в Резерв+ будет реализована опция уплаты штрафа, которая будет включать подачу заявления о признании нарушения, получение постановления, автоматическую генерацию реквизитов и подтверждение выполнения.

На все это гражданин будет иметь 20 дней, чтобы успеть оплатить штраф со скидкой. В случае нарушения срока придется платить полную сумму штрафа.

В Минобороны отмечают, что новый механизм не только стимулирует соблюдение требований законодательства, но и упрощает процедуру.

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