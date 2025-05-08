Новые функции в Резерв+ — когда можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой

Штрафы от ТЦК со скидкой 50% — новые функции Резерв+
Несмотря на то, что президент подписал закон №4316-IX (законопроект №12093), который предусматривает ряд новаций в сфере мобилизации и воинского учета, возможность дистанционной уплаты штрафов через приложение Резерв+ появится только летом 2025 года.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Как будет работать уплата штрафов в Резерв+ со скидкой
Нововведения касаются, в частности, административной ответственности за нарушение воинского учета, а также способов ее урегулирования.
Закон позволяет:
- уплатить штраф со скидкой 50% в случае добровольного признания нарушения и его погашения;
- полностью избежать уплаты штрафа тем военнообязанным, которые уже мобилизованы и проходят службу;
- закрыть административное производство после добровольного поступления на военную службу.
Как сообщается, в Резерв+ будет реализована опция уплаты штрафа, которая будет включать подачу заявления о признании нарушения, получение постановления, автоматическую генерацию реквизитов и подтверждение выполнения.
На все это гражданин будет иметь 20 дней, чтобы успеть оплатить штраф со скидкой. В случае нарушения срока придется платить полную сумму штрафа.
В Минобороны отмечают, что новый механизм не только стимулирует соблюдение требований законодательства, но и упрощает процедуру.
Напомним, сроки для действия штрафа от ТЦК не бесконечны — юристы объяснили, сколько времени есть у нарушителей.
Также юристы объяснили, что обязательно должно предшествовать вручению штрафа от ТЦК.
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