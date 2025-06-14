Штрафи ТЦК червень 2025 - основні причини

Працівники ТЦК виписують штраф. Фото: "Українське радіо"

Основними порушеннями військового обліку є неявка за повісткою, ігнорування обов’язку щодо військового обліку та невиконання мобілізаційних вимог. За ці правопорушення ТЦК може оштрафувати військовозобов’язаного громадянина.

Про це йдеться у матеріалі на порталі Inseinin.

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Юристи, коментуючи процес мобілізації та покарання за порушення цього процесу, назвали основні правопорушення, реакцію ТЦК на які можуть бути адміністративні стягнення, або ж штрафи.

Це:

неявка за повісткою (без поважних причин);

невиконання вимог щодо мобілізації;

ігнорування обов'язку щодо військового обліку.

Коли все може завершитися не тільки штрафом

У матеріалі юристів вказано, що порушення військового обліку можуть бути кваліфіковані як адміністративні, так і як кримінальні.

Якщо за адмінпорушення накладається штраф, то наслідок кримінальних порушень військового обліку та мобілізації — значно важчий.

Це може бути навіть позбавлення волі, причому у деяких особливо тяжких випадках — на багато років.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому суми штрафів можуть бути різними.

Додамо, ми повідомляли про те, чому, попри сплату штрафу, ТЦК вимагає сплатити ще один штраф, удвічі більший.