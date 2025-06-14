Штрафы ТЦК июнь 2025 - основные причины

Штрафы от ТЦК — за что могут оштрафовать в июне
Основными нарушениями воинского учета является неявка по повестке, игнорирование обязанности по воинскому учету и невыполнение мобилизационных требований. За эти правонарушения ТЦК может оштрафовать военнообязанного гражданина.
Об этом говорится в материале на портале Inseinin.
Три основных нарушения воинского учета
Юристы, комментируя процесс мобилизации и наказание за нарушение этого процесса, назвали основные правонарушения, реакцию ТЦК на которые могут быть административные взыскания, или же штрафы.
Это:
- неявка по повестке (без уважительных причин);
- невыполнение требований по мобилизации;
- игнорирование обязанности по воинскому учету.
Когда все может завершиться не только штрафом
В материале юристов указано, что нарушения воинского учета могут быть квалифицированы как административные, так и как уголовные.
Если за админнарушение накладывается штраф, то последствие уголовных нарушений воинского учета и мобилизации — значительно тяжелее.
Это может быть даже лишение свободы, причем в некоторых особо тяжких случаях — на многие годы.
Напомним, мы ранее писали о том, почему суммы штрафов могут быть разными.
Добавим, мы сообщали о том, почему, несмотря на уплату штрафа, ТЦК требует оплатить еще один штраф, вдвое больше.
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