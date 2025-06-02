Як сплатити штраф від ТЦК та СП онлайн — алгоритм дій

"Резерв+" на екрані мобільного. Фото: Новини.LIVE

Військовозобов'язані, які перебувають за кордоном, зможуть сплачувати штрафи дистанційно. Така функція доступна в мобільному застосунку "Резерв+".

Можливість сплачувати штрафи в онлайн-режимі з'явилася після підписання Володимиром Зеленським закону №12093, який спрощує процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за порушення військового обліку.

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Для того, щоб сплатити штраф, з'являтися до ТЦК та СП тепер необов'язково. Можна внести потрібну суму через застосунок "Резерв+", не виходячи з дому.

Процедура закриття штрафу в мобільному застосунку складається лише з кількох етапів:

подання заяви про визнання порушення;

поява постанови про штраф у системі;

сплата штрафу за реквізитами.

Така послуга зокрема зручна для тих, хто перебуває за кордоном і через це раніше не міг закрити заборгованість перед ТЦК та СП.

Нагадаємо, до 5 червня військовозобов'язані мають пройти повторну ВЛК. Тих, хто цю вимогу проігнорує, штрафуватимуть.

Раніше заступник міністра юстиції Андрій Гайченко пояснив, чи можуть за несплату штрафів від ТЦК та СП конфіскувати нерухомість. Таке може статися, якщо сума боргу перевищує сто тисяч гривень.