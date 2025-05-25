Як каратимуть за непроходження повторної ВЛК та хто може уникнути відповідальності за порушення

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Фото: МОУ

До 5 червня військовозобов'язані віком від 25 до 60 років мають пройти повторну ВЛК. Тим, хто проігнорує цю вимогу, загрожуватиме штраф.

Про це в ефірі телемарафору повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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Штрафи за непроходження повторної ВЛК

Дмитро Лазуткін наголосив, що верховенство права є ключовою цінністю для українського суспільства. Громадяни, які до 4 травня 2024 року отримали статус обмежено придатних і не пройдуть повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня, порушать правила військового обліку.

Штрафи та винятки

"Якщо у людини є поважні причини, наприклад, госпіталізація, і вона може це довести, то заздалегідь треба повідомити ТЦК та СП про це. В іншому випадку, дійсно, можна бути оштрафованим", — пояснив Лазуткін.

Щоправда, вимога щодо проходження ВЛК не стосується людей з інвалідністю.

Нагадаємо, до 5 червня пройти повторну ВЛК мають навіть деякі громадяни, яких зняли з військового обліку. Йдеться про тих, хто до зняття з обліку мав статус обмежено придатного.

Також ми повідомляли, що деяких громадян можуть визнати непридатними до військової служби. Зокрема, це стосується тих, хто має тяжкі психічні розлади, що не піддаються лікуванню.