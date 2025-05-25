Як каратимуть за непроходження повторної ВЛК та хто може уникнути відповідальності за порушення

Чи штрафуватимуть тих, хто не пройде ВЛК повторно — відповідь МОУ
До 5 червня військовозобов'язані віком від 25 до 60 років мають пройти повторну ВЛК. Тим, хто проігнорує цю вимогу, загрожуватиме штраф.
Про це в ефірі телемарафору повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
Штрафи за непроходження повторної ВЛК
Дмитро Лазуткін наголосив, що верховенство права є ключовою цінністю для українського суспільства. Громадяни, які до 4 травня 2024 року отримали статус обмежено придатних і не пройдуть повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня, порушать правила військового обліку.
Штрафи та винятки
"Якщо у людини є поважні причини, наприклад, госпіталізація, і вона може це довести, то заздалегідь треба повідомити ТЦК та СП про це. В іншому випадку, дійсно, можна бути оштрафованим", — пояснив Лазуткін.
Щоправда, вимога щодо проходження ВЛК не стосується людей з інвалідністю.
Нагадаємо, до 5 червня пройти повторну ВЛК мають навіть деякі громадяни, яких зняли з військового обліку. Йдеться про тих, хто до зняття з обліку мав статус обмежено придатного.
Також ми повідомляли, що деяких громадян можуть визнати непридатними до військової служби. Зокрема, це стосується тих, хто має тяжкі психічні розлади, що не піддаються лікуванню.
Читайте Новини.LIVE!