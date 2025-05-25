Как будут наказывать за непрохождение повторной ВВК и кто может избежать ответственности за нарушение

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Фото: МОУ

До 5 июня военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет должны пройти повторную ВВК. Тем, кто проигнорирует это требование, будет грозить штраф.

Об этом в эфире телемарафора сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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Штрафы за непрохождение повторной ВВК

Дмитрий Лазуткин отметил, что верховенство права является ключевой ценностью для украинского общества. Граждане, которые до 4 мая 2024 года получили статус ограниченно годных и не пройдут повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня, нарушат правила воинского учета.

Штрафы и исключения

"Если у человека есть уважительные причины, например, госпитализация, и он может это доказать, то заранее надо сообщить ТЦК и СП об этом. В противном случае, действительно, можно быть оштрафованным", — объяснил Лазуткин.

Правда, требование о прохождении ВВК не касается людей с инвалидностью.

Напомним, до 5 июня пройти повторную ВВК должны даже некоторые граждане, которых сняли с воинского учета. Речь идет о тех, кто до снятия с учета имел статус ограниченно пригодного.

Также мы сообщали, что некоторых граждан могут признать непригодными к военной службе. В частности, это касается тех, кто имеет тяжелые психические расстройства, которые не поддаются лечению.