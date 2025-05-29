У Мін'юсті пояснили, чи можуть конфіскувати нерухомість у тих, хто не сплачує штраф від ТЦК та СП

Заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко. Фото: intelect.org.ua

Через несплату штрафів від ТЦК та СП виконавча служба може стягнути з боржника нерухомість або інше майно. Щоправда, таке можливо, лише якщо борг становить понад сто тисяч гривень.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив заступник міністра юстиції України Андрій Гайченко.

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Стягнення нерухомості за борги

Представник Мін'юсту зазначив, що головною метою законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" №9363, який у першому читанні ухвалила Верховна Рада, є автоматичне зняття арешту з рахунків одразу після сплати боргу, цифрова інтеграція між держреєстрами та мінімізація корупційних ризиків.

"Законопроєкт не передбачає стягнення нерухомості чи земельних ділянок за штрафи від ТЦК... Виконавча служба може примусово стягувати нерухомість або майно лише в разі наявності боргу на понад сто тисяч гривень... ", — пояснив Гайченко.

Автоматично включати громадян до реєстру боржників не планують.

Нагадаємо, за відмову за отримання повістки громадян зазвичай штрафують на суму 17–25,5 тисячі гривень. Якщо ж військовозобов'язаний ще й відмовляється від проходження ВЛК або від військового призову, йому загрожує кримінальна відповідальність. Можливе навіть позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що до 5 червня військовозобов'язані мають пройти повторну ВЛК. Тих, хто цю вимогу проігнорує, штрафуватимуть.