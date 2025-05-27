Відмова від повістки ТЦК може бути покарана штрафом або, навіть, тюремним ув'язненням, кажуть юристи

Працівники ТЦК виписують повістку. Ілюстративне фото: УНАН

У період воєнного стану в Україні відмова від отримання повістки від працівників ТЦК є серйозним порушенням правил військового обліку. Таке порушення може призвести до негативних юридичних наслідків.

Які штрафи та покарання за відмову від повістки пояснювали наші колеги з видання Патріоти України.

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Які штрафи та покарання за відмову від повістки

Згідно з інформацією юристів, військовозобов'язані особи, які без вагомих причин не приймають повістку, підлягають адміністративному покаранню у вигляді штрафу. Розмір штрафу коливається від 17 до 25,5 тис. грн.

Важливо зазначити, що ситуація ускладнюється у випадках, коли відмова стосується не лише вручення повістки, але й фактичного ухилення від виконання службових обов'язків, наприклад, від проходження військово-лікарської комісії або від призову на службу під час мобілізації.

У таких випадках може бути кваліфіковано кримінальне правопорушення – ухилення від призову. Це тягне за собою значно суворіші наслідки, включаючи кримінальну відповідальність з можливим судовим розглядом, штрафами та, в окремих випадках, позбавленням волі.

Для запобігання неприємностям експерти рекомендують не ігнорувати отримання повісток, ретельно перевіряти їх достовірність та у разі виявлення помилок чи порушень з боку військових вимагати оформлення відповідних актів. Якщо ж є підстави для відмови (наприклад, виключення з військового обліку), необхідно офіційно повідомити про це відповідні органи, щоб уникнути помилкових штрафів чи звинувачень.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які види повісток існують і для чого їх видають.

Додамо, ми повідомляли про те, які повістки територіальний центр комплектування має право надсилати поштою.