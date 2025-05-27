Отказ от повестки ТЦК может быть наказан штрафом или даже тюремным заключением, говорят юристы

Работники ТЦК выписывают повестку. Иллюстративное фото: УНАН

В период военного положения в Украине отказ от получения повестки от работников ТЦК является серьезным нарушением правил воинского учета. Такое нарушение может привести к негативным юридическим последствиям.

Какие штрафы и наказания за отказ от повестки объясняли наши коллеги из издания Патриоты Украины.

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Какие штрафы и наказание за отказ от повестки

Согласно информации юристов, военнообязанные лица, которые без веских причин не принимают повестку, подлежат административному наказанию в виде штрафа. Размер штрафа колеблется от 17 до 25,5 тыс. грн.

Важно отметить, что ситуация осложняется в случаях, когда отказ касается не только вручения повестки, но и фактического уклонения от выполнения служебных обязанностей, например, от прохождения военно-врачебной комиссии или от призыва на службу по мобилизации.

В таких случаях может быть квалифицировано уголовное правонарушение - уклонение от призыва. Это влечет за собой значительно более суровые последствия, включая уголовную ответственность с возможным судебным разбирательством, штрафами и, в отдельных случаях, лишением свободы.

Для предотвращения неприятностей эксперты рекомендуют не игнорировать получение повесток, тщательно проверять их достоверность и в случае выявления ошибок или нарушений со стороны военных требовать оформления соответствующих актов. Если же есть основания для отказа (например, исключение из воинского учета), необходимо официально сообщить об этом соответствующие органы, чтобы избежать ложных штрафов или обвинений.

Напомним, мы ранее писали о том, какие виды повесток существуют и для чего их выдают.

Добавим, мы сообщали о том, какие повестки территориальный центр комплектования имеет право отправлять по почте.