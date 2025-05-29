В Минюсте объяснили, могут ли конфисковать недвижимость у тех, кто не платит штраф от ТЦК и СП

Заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко. Фото: intelect.org.ua

Из-за неуплаты штрафов от ТЦК и СП исполнительная служба может взыскать с должника недвижимость или другое имущество. Правда, такое возможно, только если долг составляет более ста тысяч гривен.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко.

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Взыскание недвижимости за долги

Представитель Минюста отметил, что главной целью законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства" №9363, который в первом чтении приняла Верховная Рада, является автоматическое снятие ареста со счетов сразу после уплаты долга, цифровая интеграция между госреестрами и минимизация коррупционных рисков.

"Законопроект не предусматривает взыскание недвижимости или земельных участков за штрафы от ТЦК... Исполнительная служба может принудительно взыскивать недвижимость или имущество только в случае наличия долга более чем на сто тысяч гривен...", — пояснил Гайченко.

Автоматически включать граждан в реестр должников не планируют.

Напомним, за отказ за получение повестки граждан обычно штрафуют на сумму 17–25,5 тысячи гривен. Если же военнообязанный еще и отказывается от прохождения ВВК или от военного призыва, ему грозит уголовная ответственность. Возможно даже лишение свободы.

Также мы сообщали, что до 5 июня военнообязанные должны пройти повторную ВВК. Тех, кто это требование проигнорирует, будут штрафовать.