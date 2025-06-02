Как уплатить штраф от ТЦК и СП онлайн — алгоритм действий

"Резерв+" на экране мобильного. Фото: Новини.LIVE

Военнообязанные, которые находятся за границей, смогут платить штрафы дистанционно. Такая функция доступна в мобильном приложении "Резерв+".

Возможность оплачивать штрафы в онлайн-режиме появилась после подписания Владимиром Зеленским закона №12093, который упрощает процедуру привлечения к административной ответственности за нарушение воинского учета.

Реклама

Читайте также:

Дистанционная уплата штрафов от ТЦК в "Резерв+"

Для того, чтобы оплатить штраф, являться в ТЦК и СП теперь необязательно. Можно внести нужную сумму через приложение "Резерв+", не выходя из дома.

Процедура закрытия штрафа в мобильном приложении состоит всего из нескольких этапов:

подача заявления о признании нарушения;

появление постановления о штрафе в системе;

уплата штрафа по реквизитам.

Такая услуга в частности удобна для тех, кто находится за границей и поэтому раньше не мог закрыть задолженность перед ТЦК и СП.

Напомним, до 5 июня военнообязанные должны пройти повторную ВВК. Тех, кто это требование проигнорирует, будут штрафовать.

Ранее заместитель министра юстиции Андрей Гайченко объяснил, могут ли за неуплату штрафов от ТЦК и СП конфисковать недвижимость. Такое может произойти, если сумма долга превышает сто тысяч гривен.