Как уплатить штраф от ТЦК и СП онлайн — алгоритм действий

Штрафы от ТЦК можно платить даже за рубежом — как именно
Военнообязанные, которые находятся за границей, смогут платить штрафы дистанционно. Такая функция доступна в мобильном приложении "Резерв+".
Возможность оплачивать штрафы в онлайн-режиме появилась после подписания Владимиром Зеленским закона №12093, который упрощает процедуру привлечения к административной ответственности за нарушение воинского учета.
Дистанционная уплата штрафов от ТЦК в "Резерв+"
Для того, чтобы оплатить штраф, являться в ТЦК и СП теперь необязательно. Можно внести нужную сумму через приложение "Резерв+", не выходя из дома.
Процедура закрытия штрафа в мобильном приложении состоит всего из нескольких этапов:
- подача заявления о признании нарушения;
- появление постановления о штрафе в системе;
- уплата штрафа по реквизитам.
Такая услуга в частности удобна для тех, кто находится за границей и поэтому раньше не мог закрыть задолженность перед ТЦК и СП.
Напомним, до 5 июня военнообязанные должны пройти повторную ВВК. Тех, кто это требование проигнорирует, будут штрафовать.
Ранее заместитель министра юстиции Андрей Гайченко объяснил, могут ли за неуплату штрафов от ТЦК и СП конфисковать недвижимость. Такое может произойти, если сумма долга превышает сто тысяч гривен.
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