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Штрафи від ТЦК — хто та як має сповіщати військовозобо'язаних

29 вересня 2024 14:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Хто та як має сповіщати військовозобо'язаних про штрафи від ТЦК — пояснення адвоката
Працівник ТЦК виписує повістку. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Штраф за неявку військовозобов’язаного до ТЦК може бути скасований у разі порушення процедури належного повідомлення. Використання месенджерів для повідомлення про штраф не є достатнім доказом.

Про це повідомив адвокат Роман Кичко в інтерв’ю "Українському радіо".

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Згідно із законодавством, під час мобілізації суди не можуть розглядати справи без участі військовозобов’язаного. Винятком є лише випадки, коли є безперечні докази того, що особу належним чином повідомили і вона не з’явилася без поважних причин.

Належне повідомлення передбачає вручення цінного листа з повідомленням про вручення, де вказано дату та час прибуття до ТЦК. Використання месенджерів для повідомлення про штраф не є достатнім доказом і може бути оскаржене в суді, наголосив адвокат.

Також Кичко підкреслив, що недопущення військовозобов’язаного до адвоката або не взяття пояснень є порушенням права на захист.

Військовозобов’язані, які ухиляються від мобілізації або не з’являються за повісткою, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 500 грн.

Штраф для посадових і юридичних осіб коливається від 34 000 до 59 500 грн. Водночас штрафи можна оскаржити протягом 30 днів у випадках порушення процедури або неналежних дій ТЦК.

Нагадаємо, нещодавно чоловік судився з ТЦК щодо вимоги скасування штрафу за нібито неоновлені дані, хоча він скористався застосунком "Резерв+".

Також ТЦК та СП не надали чоловіку відстрочку чоловіку, батько якого має інвалідність — справа дійшла до суду

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