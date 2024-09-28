Чоловік отримав штраф від ТЦК та оскаржив його у суді з компенсацією

Судове засідання. Фото ілюстративне: kl.informator.ua

У Вінниці чоловік звернувся до суду з вимогою скасувати накладений на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень від ТЦК. Він нібито не встав на облік у 2007 році за що отримав штрафну санкцію.

Про це йдеться у судовій справі, опублікованій на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Скасування штрафу від ТЦК через суд

Чоловік отримав штраф за те, що у 2007 році не став на військовий облік. Зокрема, цей факт виявили, коли він згідно з новими нормами закону про мобілізацію таки з'явився до ТЦК та СП, щоб оновити дані.

Начальник ТЦК СП виніс постанову №1029 про накладення адміністративного стягнення за справою про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.210 КУпАП відносно позивача у вигляді штрафу у розміром 17 тис. грн, де аргументували таке рішення наступним чином.

"У зв'язку із досягненням 25 річного віку останній у 2007 році не прибув до РВК за місцем проживання для взяття на військовий облік військовозобов`язаних та отримання військово-облікового документа", — йшлося у постанові.

Як чоловік оскаржив штраф від ТЦК

Важливо, що станом на 2007 рік ст.210 КупАП не містила згаданої ч. 3 про адміністративне порушення та ознаки про особливий період, як і покарань у вигляді штрафів в розмірі 17 тисяч гривень.

Відтак суд звернув увагу на це та вирішив, що штрафні санкції є протиправними та скасував постанову начальника ТЦК СП. Крім того, ТЦК оплатить судовий збір.

Нагадаємо, нещодавно чоловік судився з ТЦК щодо вимоги скасування штрафу за нібито неоновлені дані, хоча він скористався застосунком "Резерв+".

Також ТЦК та СП не надали чоловіку відстрочку чоловіку, батько якого має інвалідність — справа дійшла до суду.