Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чоловік оскаржив в суді штраф від ТЦК і виграв компенсацію arrow

Чоловік оскаржив в суді штраф від ТЦК і виграв компенсацію

28 вересня 2024 08:02
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Чоловік отримав штраф від ТЦК та оскаржив його у суді з компенсацією
Судове засідання. Фото ілюстративне: kl.informator.ua
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

У Вінниці чоловік звернувся до суду з вимогою скасувати накладений на нього штраф у розмірі 17 тисяч гривень від ТЦК. Він нібито не встав на облік у 2007 році за що отримав штрафну санкцію. 

Про це йдеться у судовій справі, опублікованій на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Скасування штрафу від ТЦК через суд

Чоловік отримав штраф за те, що у 2007 році не став на військовий облік. Зокрема, цей факт виявили, коли він згідно з новими нормами закону про мобілізацію таки з'явився до ТЦК та СП, щоб оновити дані.

Начальник ТЦК СП виніс постанову №1029 про накладення адміністративного стягнення за справою про адміністративне правопорушення за ч.3 ст.210 КУпАП відносно позивача у вигляді штрафу у розміром 17 тис. грн, де аргументували таке рішення наступним чином.

"У зв'язку із досягненням 25 річного віку останній у 2007 році не прибув до РВК за місцем проживання для взяття на військовий облік військовозобов`язаних та отримання військово-облікового документа", — йшлося у постанові.

Як чоловік оскаржив штраф від ТЦК

Важливо, що станом на 2007 рік ст.210 КупАП не містила згаданої ч. 3 про адміністративне порушення та ознаки про особливий період, як і покарань у вигляді штрафів в розмірі 17 тисяч гривень. 

Відтак суд звернув увагу на це та вирішив, що штрафні санкції є протиправними та скасував постанову начальника ТЦК СП. Крім того, ТЦК оплатить судовий збір. 

Нагадаємо, нещодавно чоловік судився з ТЦК щодо вимоги скасування штрафу за нібито неоновлені дані, хоча він скористався застосунком "Резерв+".

Також ТЦК та СП не надали чоловіку відстрочку чоловіку, батько якого має інвалідність — справа дійшла до суду

суд штраф компенсація мобілізація ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:30 Мобілізація у жовтні — який призовний вік допустимий згідно із законом

Термінова новина

09:25 Внаслідок удару окупантів по Сумах загинуло шестеро людей

09:15 Російська ракетна атака на Одещину — зруйнована база відпочинку, фото

09:05 Окупанти атакували Суми — зафіксовано влучання

09:01 Майже 100% збиття — у Повітряних силах сказали, чим РФ била по Україні вночі

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

08:33 У Сумах знову чутно вибухи

08:31 Трамп пригрозив Google напередодні виборів у США — яка причина

08:30 Кого не мають права мобілізувати до лав ЗСУ без згоди — повний перелік

08:06 Китай створив платформу "Друзі миру" — як Кремль використає її проти України

08:05 У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника — деталі від КМВА

09:30 Мобілізація у жовтні — який призовний вік допустимий згідно із законом

Термінова новина

09:25 Внаслідок удару окупантів по Сумах загинуло шестеро людей

09:15 Російська ракетна атака на Одещину — зруйнована база відпочинку, фото

09:05 Окупанти атакували Суми — зафіксовано влучання

09:01 Майже 100% збиття — у Повітряних силах сказали, чим РФ била по Україні вночі

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

08:33 У Сумах знову чутно вибухи

08:31 Трамп пригрозив Google напередодні виборів у США — яка причина

08:30 Кого не мають права мобілізувати до лав ЗСУ без згоди — повний перелік

08:06 Китай створив платформу "Друзі миру" — як Кремль використає її проти України

08:05 У Києві зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника — деталі від КМВА

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації